Vanja je radi Bože u Split došla iz SAD-a: Očekivala je prsten, a on ju je prevario

Američka serija 90 Day Fiancé (Zaručnici na 90 dana) prati parove koji su zatražili ili dobili K-1 vizu. To je viza koja zaručnicima američkih državljana iz drugih zemalja omogućuje ulazak u Sjedinjene Države, a uvjet je da se vjenčaju u roku od 90 dana. Jedan od specijala te serije, "Prije 90 dana", prati priču Amerikanke Bosanskog porijekla, profesionalnu trbušnu plesačicu, vizažisticu, vegansku pekaricu i prodavačicu medicinskih pomagala Vanju Grbić (41).

Njezina tužna priča započinje u samom djetinjstvu koje je provela u Bosni i Hercegovini. Tamo je, kaže, u ratnim uvjetima jela samo brašno i luk. S bivšim je partnerom doživjela scenarij iz filma - uhvatila ga je na kauču s ljubavnicom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bilo joj je teško dati priliku novim ljubavima, no sve se promijenilo na jednom putovanju. Kako bi se vratila svojim korijenima, otputovala je u zemlje Balkana, a kada se našla u Splitu, odlučila je instalirati aplikaciju za upoznavanje. Tamo je upoznala Božu Vrdoljaka, koji ju je svojim izgledom "oborio s nogu". Ona je ubrzo nakon napustila Hrvatsku, a oni su se nastavili dopisivati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lagao joj je od početka

Iako je Vanja osjećala leptiriće u trbuhu, laži su se počele otkrivati same. On joj se predstavio kao uspješan košarkaš, a u stvarnosti je bio nezaposlen. Također, usred dopisivanja s Vanjom bio je u vezi s drugom ženom. Vanja je to saznala kad ga je planirala posjetiti, a on joj je odgovorio da ne želi da se vide.

Foto: Entertainment Tonight YouTube

S tom je ženom kasnije okončao vezu, a s Vanjom se nastavio dopisivati. Krenulo je ponovno planiranje njezinog putovanja u Split.

Religiozna obitelj i druga šansa

Božina majka i baka vrlo su religiozne i voljele bi da uskoro pronađe pravu ženu s kojom će stupiti u brak. Upravo zbog toga, svoju vezu s Vanjom krio je od obitelji. Vanja je putovanju u Split dala drugu šansu, a tijekom leta s više presjedanja doživjela je novi šok.

Foto: Entertainment Tonight YouTube

Božo nije bio siguran želi li se vidjeti s njom, stoga je ignorirao njezine poruke i pozive. Obitelji je o njihovoj vezi rekao tek netom prije no što je Vanja došla u Split.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odabranicu je iznenadio odlaskom na tečaj kuhanja, gdje ju je predstavio kao "samo prijateljicu", što ju je duboko povrijedilo. Vanja je na kraju njezina putovanja očekivala prsten, no dobila ga - nije!

Foto: Entertainment Tonight YouTube

U apartmanu nisu spavali skupa, a Božo nije htio poduzeti nikakve korake jer smatra da među njima jednostavno nema nikakve ljubavne kemije. Na povratku u SAD, povrijeđena Vanja osjećala se glupo i prevareno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne zna se je li par i dalje u kontaktu, no još se uvijek međusobno prate na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Zašto je uhićen lažni Timothee Chalamet i gdje je bio pravi?