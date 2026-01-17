FREEMAIL
SKLADNI PAR /

Miss sporta i rukometaš i dalje ostavljaju bez daha: Mia i Damir 'ukrali' pozornost

Miss sporta i rukometaš i dalje ostavljaju bez daha: Mia i Damir 'ukrali' pozornost
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Mia Bičanić Šlogar i Damir Bičanić rijetko se pojavljuju u javnosti, no njihov zajednički izlazak na premijeru predstave Žena, majka, glumica Mare u Lisinskom nije prošao nezapaženo

17.1.2026.
11:35
Hot.hr
Marko Lukunic/pixsell
Miu Bičanić Šlogar i Damira Bičanića (40) rijetko viđamo u javnosti, a njihov zajednički izlazak ovog puta nije prošao nezapaženo. Dok je nekadašnji rukometni reprezentativac pokazao novi look s gustom bradom i naočalama, bivša manekenka i pravnica Mija, poznata po svojoj ljepoti i prodornom pogledu, i dalje osvaja svojom elegancijom.

Miss sporta i rukometaš i dalje ostavljaju bez daha: Mia i Damir 'ukrali' pozornost
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Miss sporta i rukometaš i dalje ostavljaju bez daha: Mia i Damir 'ukrali' pozornost
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Na premijeri autorske predstave Žena, majka, glumica Mare glumice Marijane Mikulić (44), održanoj u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, okupila su se brojna poznata lica s domaće scene. Među gostima su bili Nataša Janjić Medančić (44) sa suprugom, novinarka Maja Sever (55) s kćeri, kao i Monika Olujić (43), koja je bila iznenađenje svog rijetkog pojavljivanja u javnosti.

Ipak, posebnu pažnju privukao je par koji rijetko pozira pred kamerama. Bivša Miss sporta Hrvatske 2002. godine, nekada omiljena manekenka, a danas uspješna pravnica, supruga i majka, zablistala je u elegantnoj crnoj kombinaciji i čizmama visoke potpetice, s crvenim ružem koji je savršeno naglasio njezinu svijetlu put i plavu kosu.

Podsjećamo, par se vjenčao 11. srpnja 2014. godine u intimnoj atmosferi, proslavivši taj posebni dan u prestižnom hotelu Esplanade uz blisku obitelj i prijatelje. Od tada žive povučeno, posvećeni obitelji i karijerama.

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorolog otkrio kakvo nas vrijeme čeka u narednim danima

