Miss sporta i rukometaš i dalje ostavljaju bez daha: Mia i Damir 'ukrali' pozornost

Miu Bičanić Šlogar i Damira Bičanića (40) rijetko viđamo u javnosti, a njihov zajednički izlazak ovog puta nije prošao nezapaženo. Dok je nekadašnji rukometni reprezentativac pokazao novi look s gustom bradom i naočalama, bivša manekenka i pravnica Mija, poznata po svojoj ljepoti i prodornom pogledu, i dalje osvaja svojom elegancijom.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Na premijeri autorske predstave Žena, majka, glumica Mare glumice Marijane Mikulić (44), održanoj u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, okupila su se brojna poznata lica s domaće scene. Među gostima su bili Nataša Janjić Medančić (44) sa suprugom, novinarka Maja Sever (55) s kćeri, kao i Monika Olujić (43), koja je bila iznenađenje svog rijetkog pojavljivanja u javnosti.

Ipak, posebnu pažnju privukao je par koji rijetko pozira pred kamerama. Bivša Miss sporta Hrvatske 2002. godine, nekada omiljena manekenka, a danas uspješna pravnica, supruga i majka, zablistala je u elegantnoj crnoj kombinaciji i čizmama visoke potpetice, s crvenim ružem koji je savršeno naglasio njezinu svijetlu put i plavu kosu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Podsjećamo, par se vjenčao 11. srpnja 2014. godine u intimnoj atmosferi, proslavivši taj posebni dan u prestižnom hotelu Esplanade uz blisku obitelj i prijatelje. Od tada žive povučeno, posvećeni obitelji i karijerama.

