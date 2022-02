Sutra je jedan od najvažnijih dana u životu, kako za Hanu Huljić, tako i za njenu dobru prijateljicu, pjevačicu Miju Dimšić. Naime, dok će Hana s jedne strane svom odabraniku reći sudbonosno "da", Mija će se na Dori pokušati izboriti za nastup na Eurosongu.

Sudeći po kladionicama, ima i visoku šansu za pobjedu.

Zbog svog nastupa morat će propustiti vjenčanje svoje drage prijateljice. Za RTL.hr otkrila je kako će ipak barem na neki način uspjeti biti uz Hanu.

"Vjenčanje je sada za najuži krug ljudi. Potrefilo se to tako, a ja ću svakako biti uz Hanu barem virtualno i preko poruka, a znam da će i ona uz mene i uvijek ćemo se podržavati", izjavila je Mia.

Podsjetimo, Mia i Hana su jako dobre prijateljice. Pretprošlo je ljeto Hana s Domenicom Žuvelom posjetila Mijinu rodnu Slavoniju.

"Prvi put smo Domenica i ja u obilasku Slavonije i mislim da nismo mogle doći u ljepše vrijeme. Ljudi su dragi i gostoljubivi, imali smo prilike za večerom slušati tamburaše i doživjeti taj njihov duh. Posebno je bilo lijepo slušati Miju i njenog tatu kako zajedno sviraju i pjevaju. Pored mnogo radijskih postaja obišle smo i velike vinograde prošetale uz rijeku Dravu, te probali specijalitete poput smuđa, kulena, ajvara, a oduševio me fiš paprikaš. Najviše od svega me dojmilo vidjeti dvorac Pejačević, znajući da je u njemu živjela i skladala Dora Pejačević. Sa strahopoštovanjem sam sjela za njen klavir, gledala predivan pogled u šumu koji je nju inspirirao za skladanje. Veselilo me posjetiti državnu ergelu konja nakon obilaska katedrale u Đakovu. Drago mi je da sam imala priliku upoznati Slavoniju baš u društvu dvije drage prijateljice, jer je sve bilo ljepše uz njih", izjavila je Hana tom prilikom za Gloriju.

"Na turneji u Slavoniji je prekrasno, spajamo ugodno s korisnim. Naravno, budući da smo u mom kraju sve sam to već puno puta obišla, ali moram priznati sve je zanimljivije kad to sve proživljavam očima Dalmatinki kojima su sve meni normalne stvari fascinantne. Nekako iz te perspektive više cijenim ljepote Slavonije i uživam u hrani, vinima, krajolicima, tamburašima i jednostavno volim što sam iz Slavonije", nadovezala se na nju Mia.

Podsjetimo, Mia će sutra na Dori pokušati odnijeti pobjedu s pjesmom "Guilty Pleasure".

Otkrila je kako su pripreme za Doru u punom jeku: "Ima jako puno detalja i želim da sve bude tip-top. Jako sam uzbuđena i baš jedva čekam. Ako me netko izdvaja kao favorita, meni je to vjetar u leđa. Znam da to diže očekivanja, ali to je i zdravo. Trebamo imati visoka očekivanja, trebamo dati sve od sebe i ništa ne uzimati zdravo za gotovo", rekla je za Index.

Još je ranije priznala kako joj je pjesma stajala u ladici neko vrijeme i da joj je jako draga, a napisala ju se sa suradnicima Vjekoslavom Dimterom i Damirom Bačićem. Inače, ranije je na Dori sudjelovala kao članica osječkog žirija 2020. godine.

Kada smo je pitali koji bi savjet sama sebi dala da pobjedi na Dori, rekla je: "Pobjednici Dore suočavaju se s toliko stresa, pritiska, komentara, distrakcija i slično da vjerojatno zaborave da je cijela svrha toga uživati, proživjeti prekrasne trenutke, stvoriti uspomene i sjetiti se zašto se bavimo tim poslom. Zato što obožavamo glazbu i najsretniji smo kad ju dijelimo s ljudima. Samo to je važno, ostalo će se sve posložiti kako bude trebalo".