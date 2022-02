Hana Huljić (31) i Petar Grašo (45) trebali bi jedno drugom izreći sudbonosno "da" u subotu, 19. veljače, u splitskoj crkvi svetog Frane. Kako se taj datum sve više približava, tako cure i detalji vjenčanja godine. Hanin frizer i šminker Josip Lijić otkrio je nekoliko detalja vezanih za izgled buduće mladenke.

'Ona je jednostavna djevojka'

Za frizuru i šminku Grašine buduće žene odgovoran je kreativac iz popularnog splitskog beauty salona Josip Art Hair&Make up, za RTL je rekao da Hana nije imala nikakvih posebnih zahtjeva. "Bit će to jednostavan i lagani make up. U slučaju da ćemo kosu ostaviti raspuštenu, Hani ćemo napraviti lagane valove. Ona je jednostavna djevojka i toga ćemo se i držati", komentirao je Lijić koji već godinama surađuje s ljepoticom Hanom.

Osim Hane, Lijić će raditi frizuru i šminkat će Vjekoslavu Huljić. "One su naše dugogodišnje klijentice. Družimo se i privatno, a poznajemo se sigurno desetak godina", rekao je Josip za RTL, koji već 15 godina ima svoj salon u Splitu. Josip je također priznao da neće prisustvovati vjenčanju koje će se održati u subotu, ta fešta je namijenjena samo za obitelj i prijatelje budućeg bračnog para.

Hana i Grašo će se vjenčati u krugu obitelji i najbližih prijatelja u popodnevnim satima. Po kuloarima se priča da su njih dvoje odabrali crkvu svetog Frane kako im obožavatelji i fotoreporteri ne bi mogli prići. "Hana i Petar svjesni su velikog interesa koji se stvorio oko njihove veze, kao i oko vjenčanja, pa stoga taje mnoge informacije. Ne znaju ni svi gosti gdje će se vjenčati… Grašu i Hanu će na vjenčanju čuvati tjelohranitelji, a sretni par želi maksimalnu privatnost", kazao je izvor za 24 sata.