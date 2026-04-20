Meri Goldašić pripremila zabavu o kojoj će se dugo pričati: 'Poklapaju nam se dijagnoze'

U moru savršeno isceniranih influencerskih proslava, 33. rođendan Meri Goldašić istaknuo se kao rijetka kombinacija glamura, iskrenih emocija i nepatvorene zabave. Poznata influencerica i novo lice RTL-ovog kviza "Tko bi rekao" odlučila je svoj poseban dan proslaviti u velikom stilu okupivši sve drage ljude na jednom mjestu.

Zabava je održana u elegantno uređenom prostoru koji je za ovu priliku pretvoren u pravu bajku.

Centralno mjesto zauzimao je veliki personalizirani natpis "MERI 33" okružen profinjenim cvjetnim aranžmanima, dok se ispod njega prostirao dugačak stol spreman za večeru s najbližima.

Pažnju je plijenila i sama slavljenica, koja je za svoj veliki dan odabrala odvažnu i modernu kombinaciju: bijeli korzet koji podsjeća na elegantno donje rublje i maxi usku suknju sive boje pokazavši još jednom svoj jedinstveni modni izričaj.

Iako je cijela proslava odisala stilom, Meri je u opisu objave naglasak stavila na ljude i trenutke: "Ovaj rođendan sam stvarno imala potrebu okupiti sve koje volim, jer su stvarno zaslužili da ih počastim kako treba", napisala je omiljena influencerica dodavši kako cijelu noć nije ni taknula mobitel kako bi u potpunosti uživala u druženju.

"Toliko nam je dobro bilo, da j***š i videe i slike, znate koliko vas volim i za ovako dobru zabavu mogu samo reći HVALA", poručila je svojim "luđacima", među kojima su, kako kaže, prijatelji još od školskih klupa, ali i oni noviji koji su je prihvatili u odrasloj dobi. U svom stilu, podijelila je i duhovitu opasku prijatelja, modnog kreatora Igora Djuge, koji je izjavio: "Toliko različitih glava na jednom mjestu, ali nam se svima dijagnoze poklapaju".

Zahvalila je i organizatorima koji su prostor pretvorili u bajku, kao i slastičarnici koja je izradila impresivnu tortu u obliku srca na dva kata.

Osim plesa, smijeha i emotivnih trenutaka, serijal fotografija završava na potpuno neočekivan način - slikom slavljenice kako pozira pokraj policijskog automobila. Iako nije otkrila pozadinu neobične fotografije, ovaj je detalj unio dozu humora i misterije u objavu, zaokruživši priču o noći koja je očito bila sve samo ne dosadna.

