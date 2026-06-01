Meri Goldašić u provodu na Ibizi: Influencerica objavila djelić atmosfere s party otoka

Poznata hrvatska influencerica i voditeljica kviza "Tko bi rekao" na RTL-u, Meri Goldašić, sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila niz fotografija s odmora na Ibizi. Kroz seriju fotografija i kratkih videozapisa, Goldašić je pratiteljima dočarala atmosferu s jednog od najpoznatijih svjetskih otoka za zabavu. Objava prikazuje sve aspekte odmora na Ibizi: od večernjeg izlaska u odvažnoj modnoj kombinaciji s mrežastim čarapama i crnim kratkim hlačama, do uživanja u gastronomskim specijalitetima poput raskošne paelle s morskim plodovima.

Detalji s fotografija otkrivaju da je Meri u potpunosti uronila u prepoznatljivi noćni život otoka. Jedan od prizora prikazuje znak "NOART", koji upućuje na popularni serijal događanja nizozemskog dvojca ANOTR, poznatog po spajanju elektroničke glazbe i umjetnosti. Kadrovi također prikazuju karakteristične ulice starog grada Dalt Vile pod noćnim svjetlima, potvrđujući da je influencerica istražila i povijesni dio Ibize, koji se nalazi pod zaštitom UNESCO-a.

Obožavatelji oduševljeni

Kratka i jednostavna objava brzo je prikupila brojne reakcije njezinih pratitelja, koji su je obasuli komplimentima. Komentari poput "Toliko si predivna žena", "Žena bomba" i "Predivna" svjedoče o podršci koju uživa na društvenim mrežama. Njezina sposobnost da autentično i često s dozom humora dijeli trenutke iz svog života, bilo da se radi o majčinstvu, osobnim izazovima ili, kao u ovom slučaju, zasluženom odmoru, stvorila je snažnu vezu s publikom.