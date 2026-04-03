Meri Goldašić otvoreno progovorila o financijama u ljubavnim odnosima: 'Besposličare ne volim'

Jedna od najpraćenijih domaćih influencerica, Meri Goldašić (32), ponovno je privukla pažnju javnosti iskrenim i otvorenim obraćanjem svojim pratiteljima na Instagramu. Poznata po tome što bez zadrške dijeli detalje iz svog privatnog života, Meri svakodnevno komunicira sa svojom publikom o temama koje mnogima nisu uvijek lako izgovoriti naglas.

Kroz svoje objave i “storyje” redovito se dotiče majčinstva, izazova u ljubavnim odnosima, ali i svijeta mode i ljepote, čime je izgradila snažnu vezu sa zajednicom koja cijeni njezinu autentičnost.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Ovoga puta, Meri je otvorila temu koja često izaziva podijeljena mišljenja – financije u partnerskim odnosima. U iskrenom obraćanju naglasila je koliko joj je važna financijska stabilnost partnera, ističući kako to za nju nije pitanje površnosti, već sigurnosti i dugoročne perspektive.

''Kako kome i ovisi kakav ti život želiš živjeti. Meni je osobno važno samo da radi i da ima ambiciju za šta god to bilo, da nije krumpir koji se gnjili na kauču dok ja radim i brinem se o svemu. Ja sam osobno za 50-50 i samo u takvim sam odnosima bila, pa ne bih znala kako je to kad ti muškarac preuzme full taj dio, možda bi ti žene koje su bile u takvom odnosu savjetovale drugačije'', napisala je Meri pa nastavila:

Foto: Instagram/Meri Goldašić

''Drugi je problemčić i faktor taj što često muškarci potonu ako ne mogu pratiti ženu financijski, pa je iz tog razloga ok i da više zarađuju. Treće, imaj na umu, ako želiš djecu, da ćeš neko vrijeme prestati raditi i da on mora biti sposoban da pokrije taj dio, rok si na porodiljnom ili ne daj Bože, komplikacijama u trudnoći. U svakom slučaju, besposličare i usiguze ne volim'', dodala je influencerica.

Goldašić je nedavno najavila svoj novi televizijski angažman kao kapetanica tima u kvizu "Tko bi rekao" na RTL-u, gdje će gledatelje zabavljati uz glumce Borka Perića i Matiju Kačana.

