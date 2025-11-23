Meri Goldašić otkrila detalje razvoda od Jurice: 'Ne bojim se osude javnosti'

Hrvatska influencerica Meri Goldašić (32), koju na društvenim mrežama prati velik broj ljudi, nedavno je javnosti otkrila da se razvodi od supruga Jurice. Vijest je iznenadila mnoge jer je par godinama ostavljao dojam skladne i stabilne obitelji, no Meri sada iskreno priznaje – odluka nije došla preko noći.

U razgovoru za Story otkrila je koliko joj je teško bilo suočiti se s istinom da je njezin brak došao kraju.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

"Jako teško. Naša je priča bila iskrena, nikad izgrađena na lažnoj slici. Uvijek sam dijelila realne trenutke, i lijepe i teške… Ali priznati sebi kraj ne znači negirati prošlost. Naprotiv, znači poštovati ono što je bilo i svjesno donijeti odluku koja je ispravna", iskrena je Meri, dodajući da će ono što su ona i Jurica imali uvijek biti važan dio njezina života.

“Ne bojim se osude. Živim stvaran život”

Osvrnula se i na reakcije javnosti, istaknuvši da je svjesna kako ljudi često vide samo mali isječak tuđe stvarnosti.

"Nikad nisam htjela biti ideal bilo kome. Važno je da ostanemo svoji, a kad si miran u sebi i siguran u odluku, osuda izvana te ne može dotaknuti", kaže.

Najteži razgovori bili su s djecom

Meri i Jurica zajedno su odgajali dvojicu dječaka: 10-godišnjeg Aleksandra, Merina sina iz prvog braka, te 4-godišnjeg Ria, njihovo zajedničko dijete. Influencerica priznaje da je upravo objašnjenje promjena djeci bilo najemotivnije.

"Objasnili smo im da ih oboje volimo jednako kao i prije… Djeca najbolje podnose promjene kad vide da roditelji surađuju i poštuju se", otkriva.

Istaknula je i kako će Jurica uvijek imati važnu ulogu u životu svojih sinova:

"Jure je tata i njegova je uloga neupitna. Roditeljska ljubav se ne mijenja. Surađujemo, dogovaramo se i trudimo biti tim. Naša djeca zaslužuju mir i stabilnost."

“Nisam izgubila vjeru u ljubav”

Iako je prošla kroz niz emotivnih faza – od šoka, tuge i preispitivanja do potpune prihvaćenosti – danas kaže da se osjeća snažnije i stabilnije nego ikad.

"Naučila sam biti nježnija prema sebi. Nisam izgubila vjeru u ljubav, ljude niti u budućnost. Zahvalna sam na svakom iskustvu jer me oblikovalo u ženu kakva sam sada", navela je.

