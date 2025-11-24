Meri Goldašić odgovorila hejterima na komentare o razvodu: 'A zamisli kako je meni'

Nakon što je u javnost dospjela vijest da se razvodi od supruga Jurice (30), influencerica Meri Goldašić (32) proteklih se dana našla pod povećalom pratitelja, ali i onih koji to nisu – takozvanih hejtera. Kao i obično, društvene mreže postale su glavno mjesto komentiranja, a Meri se odlučila s njima suočiti na svoj prepoznatljivo iskren i duhovit način.

Putem Instagram storyja podijelila je komentar koji je dobila ispod jedne od svojih objava, a koji glasi: “I nama je tako postalo svako paljenje interneta jer tvoj razvod iskače iz paštete.”

Meri je na to odgovorila kratko, jasno i s dozom autoironije: “A zamisli kako je meni, ja ne mogu pobjeći od svog razvoda ni kad ugasim internet”. Uz to je dodala i rečenicu koja je mnogima izmamila osmijeh: “Jel' prerano da se sprdam na svoj račun?”.

Nije izgubila smisao za humor

Objavom je influencerica dala do znanja da, unatoč teškom životnom razdoblju, ne gubi smisao za humor te da joj ne smeta otvoreno progovoriti o situacijama koje svakodnevno proživljava – bilo one lijepe, bilo one manje ugodne.

Sudeći po reakcijama pratitelja, Meri je još jednom pokazala da zna kako okrenuti negativne komentare u svoju korist i ostati autentična, čak i kada se bavi najosobnijim temama.

Podsjećamo, vijest o razvodu Meri je potvrdila sredinom prošlog tjedna kad je otkrila kako ona i Jure već neko vrijeme nisu zajedno te da odluka o razvodu braka nije donesena preko noći već je riječ o nečemu na čemu su radili dulji period. U braku s Juricom Meri je dobila sina Ria, dok iz prvog braka ima starijeg sina Aleksandra, a kako je istaknula, dobrobit djece im je na prvom mjestu.

