Meri Cetinić ogorčena novim konceptom Splitskog festivala: 'Što vi mislite?!'

Hrvatska pjevačica Meri Cetinić (72) na društvenim mrežama je komentirala ovogodišnji Splitski festival i kako su ukinuli tradiciju za koju je nekada živio cijeli grad. U objavi je naglasila nekadašnji veliki značaj festivala i izrazila zabrinutost zbog promjene koja briše tradiciju.

"Što vi mislite!? Nakon 65 godina ukida se Splitski festival kakvog znamo. Tradicija za koju je nekad živio cijeli grad, 2 večeri polufinala i finale, stotine pjesama koje su se pjevale cijelo ljeto i godinama nakon toga, hitovi koji su postajali evergreeni", istaknula je Meri.

'Nema prilike da novi pjevači nastave tradiciju'

U idućem dijelu kritizirala je da Splitski festival već godinama ne donosi nove pjesme niti lansira nove pjevače.

"Iako Splitski festival već godinama ne donosi prepoznatljive pjesme, niti lansira nove kvalitetne pjevače, ali od ove godine i neće, jer nema novih pjesama, nema prilike da se neki novi autori i pjevači pokažu i nastave tradiciju", kazala je.

Na samom kraju objave prisjetila se svojih nastupa na Splitskom festivalu.

"Ja sam od 1974.- 2011. nastupila na Splitskom festivalu 29 puta, tu sam prvi put otpjevala Lastavicu, Stađune, U prolazu, Dome moj, Jubav si moja zauvik, Konobu, Samo simpatija, Niko neće u mornare....", napisala je za kraj.

Splitski festival ulazi u novu eru

Podsjetimo, Splitski festival ove se godine vraća na Prokurative, no umjesto u srpnju, održati će se od 4. do 6. rujna. Organizaciju su preuzele nove snage - Hrvatski dom Split i Turistička zajednica Split, što u startu otvara prostor za promjene u konceptu i programu.

Organizatori su istaknuli kako Splitski festival ove godine ulazi u novo razvojno razdoblje i napušta dosadašnji natjecateljski format i razvijajući se kao cjeloviti glazbeno - scenski događaj kroz tri tematski oblikovane večeri.

