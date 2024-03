Meghan Markle iskoristit će posljednju godinu svog trenutnog ugovora s Netflixom da se "suprotstavi" najpoznatijim američkim kraljicama životnog stila - poput Ine Garten, Marthe Stewart ili Joanne Gaines.

Ugovor koji su Markle i princ Harry potpisali sa streaming servisom još 2020. važi do kraja 2025., ali više upućenih ljudi reklo je za Page Six da ne očekuju da će bilo koja strana htjeti obnoviti ugovor.

Izvori kažu da Harryjev i Meghanin ugovor s Netflixom neće biti obnovljen kada ugovor istekne sljedeće godine, ali i da se Meghan pokušava pozicionirati kao poduzetnica životnog stila à la Joanna Gaines ili Gwyneth Paltrow.

Kao što smo otkrili, par radi na raznim projektima s Netflixom - uključujući filmsku adaptaciju hit knjige Carley Fortune, "Meet Me By the Lake" - a Harry je bio u pregovorima o putovanju u Afriku za dokumentarac.

Moćne prijateljice je savjetovale

Izvori iz Hollywooda sada očekuju da će Markle raditi na Netflixovom projektu koji joj je blizak srcu: nečemu što je u istoj sferi kao i njezin bivši lifestyle blog, The Tig.

“Koliko ja razumijem, mislim da će Meghan pokušati postati konkurencija Marthi Stewart, Gwyneth Paltrow i Ini Garten te igrati s njima u njihovoj igri”, rekao je jedan poznavatelj industrije.

Dobiva savjete od moćnih prijateljica poput Claire Waight Keller, bivše dizajnerice Givenchyja koja je kreirala njezinu vjenčanicu i s kojom je ručala u četvrtak u popularnom centru Ciccone na Beverly Hillu, i koja je upravo potpisala veliki ugovor s Uniqlom. Među utjecajnim frendicama vojvotkinje je i Victoria Jackson, QVC zvijezda i makeup poduzetnica.

Bacila se na kuhanje

Samo ovog mjeseca, Markle je viđena kako kuha tradicionalnu afganistansku hranu kada je posjetila Southern California Welcome Project na "večeri kuhanja i pripovijedanja". Godine 2018., dok je još bila radna članica kraljevske obitelji, pokrenula je kuharicu za prikupljanje sredstava za žrtve tragičnog požara Grenfell u Londonu.

“Ovo me ne bi iznenadilo”, rekao je holivudski izvor o Markle koja želi pokrenuti vlastito lifestyle carstvo. Ali, dodao je izvor, "morala bi biti skroz prirodna, onakva kakva je i Drew Barrymore. Njezina priča ne smije se činiti izmišljenom, a ona ne smije djelovati kao glumica."

Stručnjak je rekao da, iako bi se Markle možda željela pretvoriti u gurua životnog stila poput Stewart ili Joanne Gaines — koja sa svojim suprugom Chipom vodi brend Magnolia vrijedan 50 milijuna dolara — to bi neizbježno zahtijevalo puštanje gledatelja u svoj osobni život.

"Razlog zašto su Martha, Joanna i Gwynet to srušile jest taj što su pustile gledatelje u svoje najintimnije prostore i podijelile svoje najveće tajne", rekla je Rachel Richardson, bivša izvršna direktorica SnapChata i autorica biltena Highly Flammable trends.

Autentičnost je ključna

“Autentičnost je ključna u areni životnog stila i oni koji uspiju spremni su dijeliti cijeli život. Razmislite o tome - ima li išta što ne znamo o Gwenyth Paltrow?"

Richardson je dodao: “U 'Harry i Meghan' [dokumentarac o Netflixu] i intervjuu s Oprah, Megan je dopustila kamerama da snime neke aspekte njezina privatnog života. Ali kako bi izvela uspješnu emisiju o stilu života, morat će biti spremna otvoriti vrata do kraja.”

Richardson je također postavio pitanje može li Markle koristiti svoj kraljevski grb, koji je sada istaknut na novoj web stranici Sussex.com, za brendiranje. “Svako iskorištavanje njezine titule, grba itd. izazvat će probleme s palačom. Iskorištavanje kraljevskog statusa za komercijalnu dobit je vrlo nezgodno.”

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Meghan Markle i princ Harry

Markle nije skrivala svoju ljubav prema Ini Garten - koja je jednom otkrila da je Meghan napravila njezin poznati recept, tzv. 'zaručničku pečenu piletinu' prije nego što ju je Harry zaprosio.

Markle je također voljela objavljivati recepte na svojem blogu, od kolača sa sirom od cikle do ljute brokule i gulaša od konoplje. Prije nego što je upoznala princa Harryja izlazila je s - i kanadskim kuharom Coryjem Vitiellom.

Što se tiče ugovora s Netflixom koji se bliži kraju, jedan poznavatelj tvrtke rekao je: “Gledajte, i Meghan i Harry i Netflix dobili su upravo ono što su htjeli. Bio je to dobar posao za obje strane, pogotovo ako pogledate uspjeh dokumentarca 'Harry & Meghan'.

Na što su još Sussexovi spremni?

'Harry & Meghan' je u prva tri tjedna u prosincu 2022. pogledalo 81 milijun kućanstava.

Tada je najavljen kao drugi najbolje rangirani dokumentarac u povijesti Netflixa.

Netflixov glavni direktor za sadržaj Bela Bajaria rekao je ranije ovog mjeseca: "Imaju nekoliko stvari na kojima rade bez scenarija… imaju film u razvoju, ali i scenarij serije na kojoj rade."

U međuvremenu, Markle je prošli tjedan objavila da udružuje snage s tvrtkom Lemonada Media za novi podcast.

Mogla bi zaraditi ozbiljan novac

"Postati guru životnog stila nudi beskrajne mogućnosti za zarađivanje ozbiljnog novca putem poslova s brendovima", rekao je Richardson. Nije teško zamisliti buku za posuđem, namještajem, odjećom za odmor, prostirkama za jogu itd. marke Duchess of Sussex.

Posjedovanje kraljevskog pečata odobrenja svakako povećava uloge u smislu onoga što bi mogla naplatiti za partnerstva i kako bi potrošači gledali na proizvode, zaključio je Richardson.

