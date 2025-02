Pjevačica iz susjedstva priznala da je probala heroin: 'To je bio početak krize'

Poznata pjevačica Snežana Mišković, javnosti poznatija kao Viktorija, jednom prilikom otvoreno je govorila o svom iskustvu s narkoticima, priznavši da je iz radoznalosti probala heroin. Kako je objasnila, prvi put se susrela s tom drogom tek u 33. godini, dok je snimala ploču s glazbenicima koji su je redovito konzumirali, prenosi Blic.

"Tek u trideset trećoj sam prvi put vidjela heroin. Ovu drogu su koristili glazbenici s kojima sam snimala ploču. Vidjela sam da ti ljudi ne funkcioniraju bez toga. Ja sam po tom pitanju bila prava neobrazovana seljanka, koja ništa o tome nije znala. Pojma nisam imala da uzimanje droge može dovesti do situacije da čovjek umre od obične upale pluća, od gripe, da propada cijeli organizam, stradaju kosti. Gledala sam jednog prijatelja koji je svoj zub izvadio prstima. Heroin sam probala iz znatiželje, neznanja i radoznalosti. Nakon završetka snimanja, nakon što sam ga uzela, osjećala sam se kao da me je svladala gripa. Kolege su mi rekle da je to početak krize. Pobjegla sam ubrzo na more i više nikad nisam pogledala to svojim očima. Iglu nikad nisam probala. To sam gledala samo u 'Petparačkim pričama'", priznala je pjevačica u jednom intervjuu.

Viktorija je također progovorila i o tragediji prvog supruga, koji je, kako je navela, preminuo kao beskućnik. Pjevačica je o ovoj obiteljskoj tragediji govorila otvoreno, ne skrivajući tugu i bol.

"Prije nekoliko mjeseci su mi javili da su ga našli u haustoru i da je završio na najstrašniji mogući način. Kao beskućnik, bez dijagnoze. Nije se predozirao, niti je pio alkohol. On je jednostavno umro od hladnoće i gladi", ispričala je.

