Ubijena srpska pjevačica prije smrti otkrila: 'Nisam htjela otići na Diddyjevu zabavu'

U rujnu ove godine, hip-hop mogul Sean John Combs, poznatiji kao P. Diddy, suočio se s ozbiljnim pravnim problemima. Uhićen u New Yorku, reper se suočava s optužbama za reketiranje, trgovinu ljudima i prostituciju.

Iako je dvaput pokušao ishoditi obranu sa slobode te je ponudio čak 50 milijuna dolara jamčevine, sud je oba puta odbio njegov zahtjev. Štoviše, dok pravna drama traje, nove tužbe protiv njega neprestano pristižu, a i sve se više javnih ličnosti oglašava.

Kako se slučaj razvija, interes javnosti za P. Diddyja i njegovu prošlost raste. Društvene mreže preplavile su spekulacije, a na površinu je isplivala i jedna zaboravljena snimka iz susjedstva. Naime, u pitanju je izjava pokojne pjevačice Ksenije Pajčin, koja je u jednom televizijskom intervjuu otkrila da poznaje kontroverznog Diddyja.

Naime, Pajčin je tada pričala kako je bila pozvana na jednu od Diddyjevih famoznih zabava, no odlučila je ne otići.

"Nisam otišla ni na P. Diddyjevu zabavu, ja to uopće ne volim. Stresira me, i kad ne osjetim da mi netko godi, pa makar to bio i on, ja onda to i ne radim," izjavila je. Pjevačica je dodala kako je u to vrijeme imala druge obaveze te da je i umor bio jedan od razloga zašto je odbila poziv.

Podsjetimo, Ksenija je 16. ožujka 2010. godine pronađena mrtva u svom stanu u Beogradu. Ubio ju je njezin tadašnji partner, maneken Filip Kapisoda, koji je nakon toga počinio samoubojstvo. O motivima ove strašne tragedije još uvijek se spekulira, a Ksenijina smrt ostavlja neizbrisiv trag u srcima njenih obožavatelja.

