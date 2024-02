Meghan Markle i princ Harry odlučili su promijeniti prezime svojoj djeci i odustati od 64-godišnje kraljevske tradicije, što princ Philip nikako ne bi odobrio.

Princ Harry i Meghan Markle šokirali su kraljevske obožavatelje kada su unatoč tradiciji staroj 64 godine svojoj djeci dali potpuno novo prezime.

Princ Archie i princeza Lilibet bili su poznati kao Mountbatten-Windsor, prezimenu koje je 1960. odredilo tajno vijeće i davalo ga potomcima kraljice Elizabete II i princa Philipa po muškoj liniji. Međutim, djeca su sada dobila prezime Sussex.

'Ovo će ih samo udaljiti od obitelji'

Kraljevska stručnjakinja Ingrid Seward sugerirala je da pokojni vojvoda od Edinburgha ne bi bio zadovoljan odlukom Meghan i Harryja nakon borbe za ime Mountbatten-Windsor. Ingrid je rekla da će taj potez "samo dodatno udaljiti princa i njegovu djecu od kraljevske obitelji".

Rečeno je da je Philip bio "ranjen" kada je saznao da njegova djeca neće nositi njegovo prezime Mountbatten, kada je njegova supruga princeza Elizabeta postala kraljica 1952. Umjesto toga, trebali su se zvati Windsor, prema kraljičinoj obitelji.

Winston Churchill i kraljičin privatni tajnik Tommy Lascelles došli su do rješenja kako muške potomke nazvati Mountbatten-Windsor. Pišući za Daily Mail, Ingrid je rekla: "Kako tužno, dakle, da je samo tri generacije kasnije, Harry tako otvoreno zanemario želje svog djeda i efektivno napustio obiteljsko ime za koje se Philip borio."

'Philip se okreće u grobu'

Sugerirala je da bi naziv drama "natjerao Philipa da se okreće u grobu". Novo prezime Archieja i Lilibet objavljeno je na novoj web stranici Meghan i Harryja.

Izvor je rekao za The Times: "Stvarnost koja stoji iza nove stranice je vrlo jednostavna - to je središte za posao koji Sussexovi rade i odražava činjenicu da obitelj, od krunidbe kralja, prvi put ima isto prezime. To je velika stvar za svaku obitelj. To predstavlja njihovo ujedinjenje i to je trenutak za ponos."

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa suočili su se s reakcijam kada su lansirali svoju novu platformu, za koju se vjeruje da je "užasno loše prošla u Buckinghamskoj palači". Govoreći za Talk TV, kraljevski komentator Michael Cole rekao je: "Nismo sasvim sigurni kako namjeravaju koristiti ovu novu web stranicu, ali će se vrlo pažljivo pratiti jer će svaki pokušaj korištenja u komercijalne svrhe sigurno biti osuđivan u ovoj zemlji.

Dodao je: "Ako žele graditi mostove, ovo je vjerojatno najgori mogući način na koji to mogu učiniti, a neće dobro proći."

