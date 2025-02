Kći Zdravka Čolića voli objavljivati provokativne fotografije: Pjevač otkrio što misli o tome

Zdravko Čolić (73), jedna od najvećih glazbenih legendi regije, već više od dva desetljeća živi povučen obiteljski život sa suprugom Aleksandrom i njihovim kćerima Unom (23) i Larom (18). Dok se njegova supruga rijetko pojavljuje u medijima, njihova starija kći Una ne krije ljubav prema društvenim mrežama, gdje je stekla značajnu popularnost.

Na Instagramu Una Čolić broji više od 47 tisuća pratitelja, a svojim objavama redovito izaziva mnoštvo reakcija. Najčešće dijeli fotografije s putovanja, kulinarske delicije, ali i vlastite modne kombinacije, koje joj donose najviše komentara i komplimenata.

"Predivna si", "Ljepotice", "Tvoja energija dolazi do izražaja i preko slika", samo su neki od komentara koji se nižu ispod njezinih fotografija.

Jedna od njenih fotografija prošlog je proljeća izazvala posebnu pažnju javnosti – pozirala je u kupaonici ispred ogledala u kupaćem kostimu i ogrtaču. Mnogi su se tada zapitali što njezin otac misli o takvim objavama. Čolić je u intervjuu za Avaz priznao da nije oduševljen time, ali i da ne može mnogo učiniti po tom pitanju.

"Ona samo nešto slika. Ja je ukorim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva. Jednostavno, komunicira s ljudima, voli se slikati. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja joj ne mogu zabraniti, što da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Prije si morao fotografa unajmiti da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike", iskreno je rekao pjevač.

