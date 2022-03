IZAŠLA BEZ KELLYJA / Megan Fox predugo nismo vidjeli u izdanju zbog kojeg nismo zabrinuti za njezino mentalno zdravlje, izgleda nestvarno!

Megan Fox i njezin zaručnik Machine Gun Kelly rijetko se razdvajaju, no čini se da to zgodnoj glumici dobro stoji. Naime, Fox je izašla na večeru s prijateljima, i to u izdanju u kojem je u posljednje vrijeme rijetko viđamo. S Kellyjem je najčešće provokativno odjevena, i to u stilu zbog koje su njezini obožavatelji zabrinuti za njezino mentalno zdravlje. Par je kontroverzan u svakom smislu - od odjevnog stila, pa do izjava kojima opisuju svoju neobičnu ljubav. Megan Fox često se s Kellyjem pojavljuje u razgolićenom, pomalo sado-mazo izdanju, a fanovi je zbog tog stila ponekad nazivaju i sotonisticom. Stoga je za Fox ovo jedno od iznenađujućih izdanja u zadnje vrijeme, a mi se ne možemo oteti dojmu da je u ovom solo izlasku doista procvjetala. Pogledajte fotogaleriju.