Hana Huljić i Petar Grašo zakleli su se na vječnu ljubav u veljači 2022. godine, a nešto manje od toga kasnije su postali sretni roditelji djevojčice.

U posljednje vrijeme, javnost i mediji su preplavljeni glasinama o tome da bračni par očekuje još jedno dijete. Koliko istine ima u tim glasinama, otkrio je sam pjevač.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"S godinama se dosta naučiš ne opterećivati. Kad bih na dnevnom nivou posvećivao pažnju svemu što svatko o tebi može reći, izgubio bih puno energije. Doista me to ne dira. Uvijek sam volio poslušati kritike i primjedbe prijatelja, ali nikad tračeve. Ja sam daleko izvan estradnog svijeta", izjavio je Petar za 24 sata i potvrdio da su to samo glasine te da on i Hana ne čekaju drugo dijete.

Foto: Milan Maricic/ATAImages Foto: Milan Maricic/ATAImages Hana Huljić i Petar Grašo

Petar Grašo se pojavio na Hrvatskoj noći u Frankfurtu, ne mareći za niske temperature, te je tisućama posjetitelja priredio nezaboravan glazbeni doživljaj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koncert je obuhvatio i nastupe Miroslava Škore, Mladena Grdovića, Crvene jabuke, Joleta, Jelene Rozge, Mate Bulića, Zlatka Pejakovića, Siniše Vuca, Zlatnih dukata i Justusa Reida. Glazbeni program trajao je impresivnih deset sati.

Na koncertu Hrvatska noć u Frankfurtu, najpoznatije glazbene zvijezde izmjenjivale su se na pozornici, dok je publika uglas pjevala njihove hitove. Dvorana je bila ispunjena plesom kola, a hrvatske zastave vijorile su se u zraku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovo veliko okupljanje Hrvata i njihovih prijatelja u dijaspori predstavlja događanje za koje su karte rasprodane čak godinu dana unaprijed. U Frankfurtu su se okupili Hrvati iz cijele Njemačke, drugih europskih zemalja, ali i iz SAD-a te Novog Zelanda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Balkanci hoće da ga prime: Pegging - to je ono što zanima Srbe i Slovence. Ali ne i Hrvate