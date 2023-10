Matthew Perry, kanadsko-američki glumac najpoznatiji po svojoj ulozi Chandlera Binga u seriji 'Prijatelji', napustio je ovaj svijet, a njegovi obožavatelji diljem svijeta izražavaju svoje oproštaje.

Preminuo je u 55. godini u svom domu u Kaliforniji, a prema izvješćima stranih medija, postoje sumnje da je uzrok njegove smrti možda utapanje.

Najvatreniji obožavatelji svakako se sjećaju trenutka iz kultne serije kada je Chandler ušao u stan i s ponosom objavio prijateljima kako je riješio test iz modnog časopisa Cosmopolitan.

Na naslovnici tog časopisa bila je bivša manekenka Tatjana Dragović, tada imajući 45 godina.

Foto: Youtube/Screenshot Foto: Youtube/Screenshot Matthew Perry

Radi se o drugoj epizodi treće sezone pod nazivom 'The One When No One's Ready', koja je premijerno prikazana na NBC-u 26. rujna 1996. godine.

Serija 'Prijatelji' emitirala se tijekom deset sezona od 1994. do 2004. godine.

Foto: Pixsell Foto: Pixsell Tatjana Dragović i Goran Ivanišević

Godinama unazad, umirovljeni tenisač Goran Ivanišević (52) pričao je o svojim naporima da dođe do Tatjaninog broja telefona nakon što je ugledao njezinu naslovnicu u Cosmopolitanu.

Na kraju je uspio u svom naumu, no danas se bivši bračni par bori na sudu zbog pitanja imovine.