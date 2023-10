U slučaju da ste zaboravili da se ovo ikada dogodilo, Matthew Perry i Julia Roberts bili su u vezi tijekom devedesetih.

Ne samo to, već je Perry bio taj koji je prekinuo s Roberts nakon samo nekoliko mjeseci veze.

Nedavno, prije svoje smrti, glumac je u svojoj novoj knjizi "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", iskreno pisao o tome kako su njegovi vlastiti problemi s mentalnim zdravljem i samopouzdanjem doveli do prekida s Roberts, pišući da je osjećao da nikada ne bi bio "dovoljan" za oskarovku.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Matthew Perry, Courteney Cox and David Schwimmer

Veza para počela je prije nego što je Roberts napravila svoj poznati cameo u "Prijateljima" 1996. godine.

Umjesto da ide preko producenata, Perry je direktno kontaktirao Roberts i zamolio je da se pojavi u seriji, na što mu je osobno odgovorila da će to učiniti ako joj "napiše esej o kvantnoj fizici".

Perry je to i učinio prije nego što je počeo "osvajati" Roberts slanjem cvijeća i slatkih poruka.

"Julia je pristala", napisao je u odlomku svoje knjige objavljenom u Times UK, "ali mi je također poslala poklon: kiflice - puno puno kiflica. ... Pustio sam je unutra, i doslovno i figurativno, i započeo je odnos."

Ubrzo nakon tog događaja, Perry je završio u ljubavnom odnosu s Juliom.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Friends

Međutim, napisao je da mu je brzo "bilo previše" biti s Julijom Roberts: "Bio sam neprestano siguran da će prekinuti sa mnom", napisao je, dodavši da se osjećao kao da zvijezda "Zgodne žene" planirala cijelo vrijeme prekinuti njihovu vezu.

"Zašto ne bi? Nisam bio dovoljan; nikada ne bih mogao biti dovoljan; bio sam slomljen, savijen, nepodoban. Umjesto suočavanja s neizbježnim bolom gubitka nje, prekinuo sam vezu s predivnom i briljantnom Juliom Roberts", dodao je, rekavši da ne može opisati izgled zbunjenosti na njenom licu nakon što je to učinio.

U to vrijeme, Perry se borio s ovisnošću o drogama i alkoholu, što ga je dovelo da dvaput ide na rehabilitaciju tijekom desetogodišnjeg trajanja "Prijatelja", uključujući odmah nakon što se njegov lik Chandler oženio s Monicom - jednim od najvoljenijih trenutaka u seriji.

I dok je njihov odnos na kraju ostao samo prijateljski, čini se da Perry nije bio jedini koji je razvio romantične osjećaje prema kolegama jer su David Schwimmer i Aniston otkrili tijekom prošlogodišnjeg ponovnog okupljanja "Prijatelja" da su bili zaljubljeni jedno u drugo na početku serije (iako su ostali samo prijatelji).

Kako se Perry osjećao zbog otkrivanja Aniston i Schwimmerove simpatije?

Ako niste čuli priču o tome kako su se Perry i Aniston upoznali, on je napisao u svojoj knjizi da su ih upoznali preko zajedničkih poznanika otprilike tri godine prije nego što su počeli raditi na "Prijateljima".

"Odmah sam se zaljubio u nju (kako i ne bih?) i svidjela mi se", podijelio je Perry u svojoj knjizi.

"I stekao sam dojam da je i nju to zaintrigiralo - možda će se nešto razviti."

I dok je Perry napomenuo da je njegova simpatija prema Aniston na kraju "izblijedila", priznao je da je to potrajalo neko vrijeme: "Na početku bih, kad bi ušla, rekao: 'Hej, drago mi je te vidjeti.' A onda bih otišao u svoju svlačionicu i pomislio: 'Oh, nikad neću moći biti s njom'", prisjetio se.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer

Kada su Aniston i Schwimmer javno priznali ljubavni odnos, Perry je na to rekao: "Oh, znao sam. Znao sam".

Iako je prema njoj osjećao velike simpatije i to od samog početka njihovog upoznavanja, u jednom trenutku je odlučio prekinuti razmišljati o njoj na taj način.

Međutim, primijetio je da je možda bio malo prenaglašen u svom pristupu, objašnjavajući da je nakon što je dobio dvije uloge u istom danu nazvao Aniston i rekao joj: "Ti si prva osoba kojoj to želim reći!"

No stvari nisu išle onako kako je planirao: "Loša ideja - mogao sam osjetiti kako se led stvara kroz telefon", nastavio je Perry.

"Bilo je jasno da sam time stvorio dojam da mi se sviđa previše ili na pogrešan način... I to sam samo pogoršao tako što sam je upitao da izađemo. Odbila je, ali je rekla da bi željela biti prijateljica sa mnom, a to sam pogoršao još jednom rekavši: 'Ne možemo biti prijatelji!'"

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Jennifer Aniston

No, na kraju su postali prijatelji - kako na ekranu, tako i izvan njega.

"Srećom, iako sam još uvijek bio privučen njoj i mislio sam da je fantastična", dodao je Perry, "tog prvog dana smo uspjeli preskočiti prošlost i usredotočiti se na činjenicu da smo oboje dobili najbolji posao koji Hollywood može ponuditi."

Iako je priznao da se njegovi osjećaji nisu odmah povukli, te da je prilično rano tijekom snimanja serije shvatio sam da je i dalje jako zaljubljen u Jennifer Aniston.

"Naši pozdravi i oprosti postali su neugodni. I onda bih sam sebi postavio pitanje, koliko dugo mogu gledati u nju? Je li tri sekunde predugo?"

Ali kako je Perry objasnio, "ta sjena je nestala u vrućem sjaju emisije (i njezine gluhe nezainteresiranosti)."