Pokojni glumac Matthew Perry i Julia Roberts bili su ljubavni par 1990-ih. Lijepa Julia čak se pojavila u epizodi "Prijatelja" gdje je glumila uz Matthewa. Njihova ljubav završila je prekidom nakon samo tri mjeseca veze, kada je Matthew prekinuo s Julijom jer je bila "predobra za njega".

Sve je krenulo kada su kreatori serije glumcu natuknuli da se javi Juliji i pošalje joj cvijeće.

"Morao sam joj se udvarati. Poslao sam joj tri tuceta crvenih ruža, a na čestitku je pisalo: "Jedina stvar koja je uzbudljivija od izgleda da ćeš sudjelovati u seriji jest da ti napokon imam izgovor poslati cvijeće". Njezin odgovor je bio da bi pristala biti u seriji ako joj adekvatno objasnim kvantnu fiziku. Sljedeći dan sam joj poslao rad o dualnosti val-čestica. Ne samo da je pristala biti u epizodi serije već mi je poslala i hrpu peciva", rekao je glumac.

Ljubav preko telefaksa

Par je razmjenjivao poruke svaki dan tri mjeseca prije nego što se glumica pojavila na njegovom pragu. "Ovo je sve bilo prije interneta, prije mobitela. Sve naše poruke su razmjene su obavljene faksom. A bilo ih je na stotine. Tri ili četiri puta dnevno sjedio bih za svojim faksom i gledao kako papir otkriva njezino sljedeće pismo. Nekad sam znao koketirati s nekom privlačnom ženom na zabavi, ali bi prekinuo razgovor i otrčao kući vidjeti je li stigao novi faks. Smješkao sam se kao tinejdžer na prvom spoju. Onda se nešto promijenilo. Počela mi je slati romantične poruke. 'Nazovi me', pisalo je na jednom faksu, a njezin broj telefona bio je na dnu", otkrio je u svojim memoarima "Friends, Lovers And The Big Terrible Thing" objavljenim u The Timesu.

"Te subote netko mi je pokucao na vrata. Pustio sam je unutra, i figurativno i doslovno. Tako je počela naša veza. Već smo bili par kad smo počeli snimati epizodu serije 'Prijatelji' ", rekao je Matthew. Otkrio je kako je upoznao i Julijinu obitelj, no ostavio ju je tri mjeseca kasnije.

"Izlazak s Julijom Roberts bio je previše za mene. Stalno sam mislio kako će prekinuti sa mnom. Ne mogu opisati izraz zbunjenosti na njezinom licu", kazao je.

Gledao ju je kako osvaja Oscara

Perry je otkrio i svoje iskustvo s opijatima i priznaje da je pet godina nakon razlaza s Roberts gledao kako slavna glumica uzima Oscara za ulogu u filmu ‘Erin Brockovich’ dok je on bio na rehabilitaciji okružen pacijentima.

"Dok je držala svoj govor, glas se podigao u toj sobi u rehabilitacijskom centru, hitan, tužan, nježan, ljutit, molećiv, ispunjen čežnjom i suzama. Našalio sam se “vratit ću te nazad”. Cijela se prostorija smijala iako ovo nije bila smiješna rečenica u seriji. Ovo je sada bio pravi život. Ti ljudi na televiziji više nisu bili moji ljudi. Ne, ljudi pred kojima sam ležao, tresao se pokriven dekama, tada su bili moji ljudi', objasnio je glumac.