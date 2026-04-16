Matt LeBlanc vraća se na male ekrane: Novom krimi-dramom najavljuje odstupanje od sitcoma

Glumac Matt LeBlanc (58), najpoznatiji po ulozi Joeyja Tribbianija u kultnoj seriji "Prijatelji", priprema povratak na male ekrane. Glumit će glavnu ulogu u kriminalističkoj drami "Flint", a ujedno će biti i njezin izvršni producent.

Serija će pratiti detektiva losanđeleške policije koji pred mirovinu iznenada sazna da mu je služba produljena za još pet godina. Iscrpljen i bez motivacije, počinje namjerno kršiti pravila u nadi da će dobiti otkaz, no to ga paradoksalno pretvara u učinkovitijeg policajca. Serija bi trebala izaći 2027. ili 2028. godine.

Joey ga doveo do statusa ikone

LeBlanc je status ikone sitcoma stekao kao šarmantno priglupi zavodnik Joey Tribbiani, kojeg je utjelovio u deset sezona serije "Prijatelji" od 1994. do 2004. godine. Svjetsku slavu stekao je uz Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisu Kudrow, Davida Schwimmera i pokojnog Matthewa Perryja.

Foto: Profimedia

Nakon završetka "Prijatelja", pokušao je nastaviti s istim likom u spinoffu "Joey", no serija je otkazana nakon dvije sezone. Uspjeh u komediji pronašao je glumeći fikcionaliziranu verziju sebe u seriji "Epizode".

Vodio emisiju o autima

Hollywoodska satira, koju je sukreirao David Crane (također sukreator "Prijatelja"), donijela mu je prvi Zlatni globus, a emitirala se pet sezona od 2011. do 2017. godine.

Matt se okušao u ulozi voditelja britanskog showa "Top Gear" kojeg je napustio jer su ga"vremenske obveze i stalna putovanja odvajala od obitelji i prijatelja više nego što mu je bilo ugodno". Tako je nakon tri godine vođenja emisije o autima, 2019. rekao zbogom.

