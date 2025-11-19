Dirljiva objava Mate Bulića: Nakon 'Hrvatske noći' pokazao unuka i svoju 'drugu obitelj'

Legendarni pjevač Mate Bulić (68), poznat kao "Kralj dijaspore", raznježio je svoje pratitelje novom objavom na Instagramu, podijelivši intiman trenutak iz svog doma u Frankfurtu. Nakon velikog nastupa, pjevač je vrijeme proveo u krugu najbližih suradnika i obitelji, pokazujući što mu je najvažnije.

Na nizu fotografija i u kratkom videu, Bulić pozira nasmijan, držeći u naručju svog najmlađeg unuka Tina. Oko njega su supruga Zdravka i članovi njegovog benda Delta, koje je s ponosom nazvao svojom drugom obitelji.

"Ovi su momci moja druga obitelj. Godinama sam uz istu ekipu, moju grupu Delta, a pridružio nam se i naš prijatelj Petko", napisao je pjevač, otkrivši da su se okupili kod njegove supruge Zdravke na ručku te da je to bila idealna prilika da svi upoznaju malenog Tina.

Zbog unuka odlučio napraviti pauzu od glazbe

Ovo obiteljsko okupljanje uslijedilo je nakon nastupa na tradicionalnoj "Hrvatskoj noći" u Frankfurtu, najvećem okupljanju Hrvata izvan domovine. Objava je posebno značajna s obzirom na to da je Bulić nedavno najavio privremenu pauzu od glazbe kako bi se posvetio obitelji, nakon iscrpljujuće borbe sa zdravstvenim problemima. Upravo je unuk Tin, kojeg je pjevač ponosno predstavio bendu, nedavno kršten, o čemu je glazbenik nedavno govorio za Net.hr.

"Mali Tin se ovdje krstio prije tri i pol mjeseca. Bilo nas je tu jedno odlično društvo. Svi moji glazbenici i kolege su došli ovdje. Malo smo svirali, zezali se, baš je bila jedna prava domaća atmosfera i baš sam veseo da je ispalo to tako. I bilo je fenomenalno", kazao nam je uoči "Hrvatske noći" ponosni dida četvero mališana.

Pjevačevi obožavatelji s oduševljenjem su dočekali objavu, a prostor za komentare ispunili su emotikonima srca i porukama podrške, pokazujući koliko cijene njegovu posvećenost obitelji i prijateljima.

