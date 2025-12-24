FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEOČEKIVANI SPOJ /

Potez koji je iznenadio: Slavna američka milijunašica ušla u posao s kapetanom Vatrenih

Potez koji je iznenadio: Slavna američka milijunašica ušla u posao s kapetanom Vatrenih
×
Foto: Profimedia

Slavna američka milijunašica, Martha Stewart, pridružila se poslovnom pothvatu Luke Modrića

24.12.2025.
14:05
Hot.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (40) nastavlja širiti svoje poslovno carstvo, a ovoga puta u priču ulazi i jedno od najslavnijih imena američkog lifestylea. Martha Stewart (84), poznata poduzetnica i medijska ikona, postala je manjinska suvlasnica velškog kluba Swansea City, u kojem već udio imaju Modrić i njezin blizak prijatelj, reper Snoop Dogg (54).

Potez koji je iznenadio: Slavna američka milijunašica ušla u posao s kapetanom Vatrenih
Foto: Theo Wargo/getty Images/profimedia

Kako je izvijestio BBC, Stewart je prošlog petka bila posebna gošća kluba te je uživo pratila pobjedu Swanseaja. Njezin dolazak izazvao je veliku pažnju javnosti, a iz kluba ističu da je osobno iskustvo dodatno pojačalo njezin entuzijazam oko sudjelovanja u radu kluba. Stewart se obogatila u industriji kućanstva i lifestylea te je postala prva žena u SAD-u koja je vlastitim radom stekla status milijarderke nakon izlaska tvrtke Martha Stewart Living Omnimedia na burzu. Iako je taj status kasnije izgubila, njezino se bogatstvo danas procjenjuje na oko 400 milijuna dolara.

Osim nogometa...

Luka Modrić postao je suvlasnik kluba u travnju ove godine. Prema dostupnim informacijama, Modrić ulaže u luksuzne nekretnine u Madridu i Hrvatskoj, suosnivač je sportske aplikacije Sportening, investira u sportsko-tehnološke projekte te je suvlasnik bjelovarske craft pivovare Zeppelin. 

POGLEDAJTE VIDEO: Svećenik kod Skorina o Trumpu, papi i duhu Božića: 'Ako moram birati, onda je to 'Umri muški'

Luka ModrićMartha StewartSnoop Dogg
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEOČEKIVANI SPOJ /
Potez koji je iznenadio: Slavna američka milijunašica ušla u posao s kapetanom Vatrenih