Potez koji je iznenadio: Slavna američka milijunašica ušla u posao s kapetanom Vatrenih

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (40) nastavlja širiti svoje poslovno carstvo, a ovoga puta u priču ulazi i jedno od najslavnijih imena američkog lifestylea. Martha Stewart (84), poznata poduzetnica i medijska ikona, postala je manjinska suvlasnica velškog kluba Swansea City, u kojem već udio imaju Modrić i njezin blizak prijatelj, reper Snoop Dogg (54).

Foto: Theo Wargo/getty Images/profimedia

Kako je izvijestio BBC, Stewart je prošlog petka bila posebna gošća kluba te je uživo pratila pobjedu Swanseaja. Njezin dolazak izazvao je veliku pažnju javnosti, a iz kluba ističu da je osobno iskustvo dodatno pojačalo njezin entuzijazam oko sudjelovanja u radu kluba. Stewart se obogatila u industriji kućanstva i lifestylea te je postala prva žena u SAD-u koja je vlastitim radom stekla status milijarderke nakon izlaska tvrtke Martha Stewart Living Omnimedia na burzu. Iako je taj status kasnije izgubila, njezino se bogatstvo danas procjenjuje na oko 400 milijuna dolara.

Osim nogometa...

Luka Modrić postao je suvlasnik kluba u travnju ove godine. Prema dostupnim informacijama, Modrić ulaže u luksuzne nekretnine u Madridu i Hrvatskoj, suosnivač je sportske aplikacije Sportening, investira u sportsko-tehnološke projekte te je suvlasnik bjelovarske craft pivovare Zeppelin.

