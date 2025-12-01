Marko Vargek o ulozi voditelja 'Gospodina Savršenog': 'Svaki odlazak djevojaka je bio tužan'
Jedan od najprepoznatljivijih sportskih novinara i urednika odlučio je zakoračiti u potpuno novo televizijsko poglavlje, a nama je otkrio sve detalje
Nakon godina provedenih uz sportske terene, velike prijenose i adrenalinske završnice, jedan od najprepoznatljivijih sportskih novinara i urednika – Marko Vargek (41) – odlučio je zakoračiti u potpuno novo televizijsko poglavlje. Ovoga puta, umjesto statistika, rezultata i analize igre, okružile su ga emocije, romantika i – ruže. Vargek se po prvi put okušao u ulozi voditelja popularnog RTL-ovog showa “Gospodin Savršeni”, a prijelaz iz sportskog u romantični tempo donio mu je iskustvo koje, kako kaže, nije nimalo nalik ičemu što je radio dosad. Za Net.hr je podijelio prve dojmove, najzabavnije trenutke sa seta u Grčkoj, izazove voditeljske uloge i otkrio je li ga ovaj projekt možda otvorio prema sasvim novom televizijskom smjeru.
Za početak, kad ste prvi put čuli ponudu da vodite Gospodina Savršenog, koja vam je misao u tom trenutku prošla kroz glavu?
Woooooooooow!
Koliko je trebalo da se iz sportske brzine i adrenalina prebacite u reality ritam - ili ste zapravo brzo „uhvatili korak“?
Moram priznati da mi je trebalo nekoliko pojavljivanja da uhvatim ritam showa. Potpuno je drukčije u odnosu na sportski live program.
Kandidatima pristupao s velikim razumijevanjem
Što vam je bilo najneobičnije u tim prvim danima snimanja - kamere, romantika, ruže ili dinamika kandidata?
Neobično mi je bilo pojaviti se pred toliko djevojaka, inače sam s Džombom i Vorijem.
Što biste rekli: koliko je izazovno voditi emisiju u kojoj ste okruženi emocijama, a ne statistikama i rezultatima?
I u sportu ima puno emocija, ali ovdje je riječ o ljubavi. Svi smo prolazili kroz to, tako da sam pristupao kandidatima s velikim razumijevanjem.
Je li Grčka bila „raj za snimanje“?
Grčka je stvarno raj za snimanje: od kilometarskih pješčanih plaza, kupanja u listopadu, toplih noći i grčke kuhinje. Savršeno.
Koji vam je bio trenutak kad ste pomislili: „OK, sad sam stvarno voditelj 'Gospodina Savršenog'“?
Kada sam izašao pred djevojke i obratio im se, hahaha.
Koliko ste se uspjeli opustiti s ekipom i kandidatima - ima li neki 'behind the scenes' koji možete otkriti?
Behind the scenes ostaju behind the scenes.
'Mislim da sam prilično romantičan'
Je li vas neka situacija potpuno razoružala - bilo da vas je nasmijala, iznenadila ili čak dirnula?
Bilo je emotivnih trenutaka, svaki odlazak bilo koje djevojke je bio tužan.
Koliko ste zapravo romantični privatno - i je li vam to pomoglo ili odmoglo u ovoj ulozi?
Mislim da sam prilično romantičan, ali moja uloga u Grčkoj nije zahtijevala da ja budem romantičan.
Koja je najveća razlika između Marka Vargeka u sportskim prijenosima i Marka Vargeka na setu reality showa?
Hm, dobro pitanje. Mislim da ću u 'Gospodinu Savršenom' biti malo ozbiljniji.
Iz Grčke kući nosi uspomene i prijateljstva
Što ste ponijeli kući iz Grčke - osim suvenira i vjerojatno puno sati materijala?
Nezaboravne uspomene i prijateljstva.
Je li vas ovaj projekt nagnao da pomislite: „Mogao bih ovo ponoviti?“
Apsolutno, s ovim iskustvom, mislim da bih bio još i bolji.
