Nakon šokantne vijesti o napuštanju benda oglasio se Marko Perković Thompson

Već danima je u domaćim medijima jedna od glavnih vijesti koncert Marka Perkovića Thompsona (58) koji će se održati 5. srpnja na Hipodromu. U četvrtak je odjeknula vijest da Thompsonov bend nakon 19 godina suradnje napušta bubnjar Ivica Bilić, ali osim njega slavnog glazbenika napustili su i drugi članovi benda. Prema pisanju portala, na Hipodromu neće nastupati ni klavijaturist, gitarist i bas gitarist.

Thompson još uvijek nije službeno komentintirao detalje ovih navoda, ali se sada oglasio na društvenim mrežama i najavio novi spot za pjesmu 'Oluja'. Na posljednjoj fotografiji koju je objavio nalazi se i producent Branimir Mihaljević.

''Dragi prijatelji, u susret 30. obljetnici veličanstvene VRO Oluja, najavljujemo premijeru Thompsonovog novog spota za pjesmu "Oluja", koji će biti objavljen u utorak, 29. travnja 2025. godine u 19 sati. Spot i pjesma će istovremeno biti dostupni na Thompsonovom YouTube kanalu i službenoj Facebook stranici. Ovo je još jedna od 12 pjesama za novi album "Hodočasnik", stoji u objavi na društvenim mrežama.

Podsjetimo, bubnjar Ivica Bilić je u četvrtak navečer na društvenim mrežama obznanio vijest da odlazi. U centru pažnje se našao prije deset godina kada je gostovao u spotu “Don’t Know Who To Pray To Anymore” američkog rokera Rona “Bumblefoot” Thala.

Thompson je prodajom više od pola milijuna ulaznica za koncert na Hipodromu 5. srpnja srušio svjetski rekord po pitanju najprodavanijeg koncerta na svijetu.

