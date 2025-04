Skrivao se od javnosti, a sada otkrio da mu je srce slomljeno: Oglasio se Marko Kutlić

Vijest o smrti papa Franje, koji je jutros preminuo u 89. godini, potresla je i brojne poznate Hrvate. Sada se na društvenim mrežama oglasio i glazbenik Marko Kutlić koji ne krije veliku tugu zbog odlaska poglavara Katoličke crkve.

''Hvala ti na blagosti i hrabrosti. Na tome što si bio pastir koji ne bježi pred vukovima. Na tome što si Crkvu približio ljudima, a ljude potaknuo da traže Krista u tišini i ljubavi. Tvoje autentično vodstvo i otvoreno srce ostavili su dubok trag u svijetu i u mnogima od nas. Requiescat in pace, Fratello Francesco'', napisao je Marko.

Podsjetimo, Marko je pjesmu pod nazivom "Nestajem" objavio u siječnju prošle godine, a mjesecima mu na društvenim mrežama nije bilo ni traga ni glasa. Ubrzo nakon zatišja na Instagramu, viđen je na ulicama Trsta gdje je svirao gitaru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Koliko ja znam, ide od grada do grada, putuje. Napravio je jednu ludu i hrabru stvar, vidio sam kako putuje i koliko je truda u to uložio. Ludo je da nema nikakve zadrške. On kad odluči da će nešto napraviti, to stvarno napravi i svi to cijene", rekao je Matija Cvek prije nekoliko mjeseci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Papa nogometaš izveo počasni udarac na početku utakmice