Oglasio se hrvatski glazbenik koji je uhvaćen na ulicama Trsta: 'Ova godina mi je nešto uzela'

Glazbenik Marko Kutlić, koji je nedavno odlučio promijeniti svoje umjetničko ime u Marco Dolore, u posljednje vrijeme rijetko kada se oglašava na društvenim mrežama. No, povodom završetka 2024. godine, odlučio je podijeliti sretne trenutke i zahvalnost sa svojim pratiteljima, obraćajući im se kratkom, ali emotivnom porukom.

''Ova godina mi je nešto uzela, ali dala mi je puno više. Iako sam se 'odmaknuo', nikad nisam bio bliži sebi i ljudima. Želim vam da se u Novoj godini i svakoj sljedećoj manje svađate i manje nanosite bol sebi i drugima, a da se više razumijete, da plešete, pjevate, ljubite i zaista živite. Od srca, Sretna Nova godina. Marko'', napisao je glazbenik.

Foto: Instagram Marko Kutlić

Podsjetimo, Marko je posljednju svoju pjesmu pod nazivom "Nestajem" objavio u siječnju prošle godine, a od tada mu na društvenim mrežama nije bilo ni traga ni glasa. Ubrzo nakon zatišja na Instagramu, viđen je na ulicama Trsta gdje je svirao gitaru.

Nedavno se pojavio i na svadbi Matije Cveka.

"Koliko ja znam, ide od grada do grada, putuje. Napravio je jednu ludu i hrabru stvar, vidio sam kako putuje i koliko je truda u to uložio. Ludo je da nema nikakve zadrške. On kad odluči da će nešto napraviti, to stvarno napravi i svi to cijene", rekao je Cvek prije nekoliko mjeseci.

