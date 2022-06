Stilist Marko Grubnić na svojoj ljepoti i krpicama nikako ne štedi, ovaj je put pokazao torbicu u koju ne može stati ni mobitel, a kamo li novčanik. No, Grubnića to očito ne smeta, on je s njom ponosno pozirao za Instagram.

Torbica nikad dosta

Ljubičasta mini torbica Marka Grubnića je brenda New Bottega Veneta, čija je cijena oko 22.000 kuna.

"Što god radiš, budi sretan", napisao je Marko ispod nekoliko fotografija u naizgled ležernoj odjevnoj kombinaciji.

Osim toga, Grubnić se pohvalio i svojim Gucci sunčanim naočalama čija cijena prelazi 2.000 kuna. No, vratimo se na torbicu s kojom ovaj stilist obožava pozirati.

Marko je već nekoliko fotografija objavio na kojima nosi skupocjenu torbicu, na modne kombinacije koje slaže s minijaturnom brendiranom torbom, mnoge dame mogu biti ljubomorne.

Čini se da kad Marko ubode jedan model, taj ide u svim bojama. Veneta torbicu ima i u tirkiznoj boji. Tada je pozirao sa zgodnim Brazilcem Pedrom Soltzom, koji je odnio pobjedu u ovogodišnjem izdanju showa "Ples sa zvijezdama".