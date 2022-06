Brazilca Pedra Soltza imali smo prilike gledati u showu "Ples sa zvijezdama", u kojem je odnio i pobjedu, a na društvenim mrežama nedavno je dignuo sve obožavateljice na noge. Pedro je podijelio fotografiju svog isklesanog tijela i tako zapalio Instagram, dame su se opustile i u komentarima mu pisale sočne komplimente.

Seksi Brazilac zaludio Hrvatice

Otkako je hrvatska javnost saznala za ovog zgodnog Brazilca, on je postao prava senzacija. Inače, Pedro je oženio Hrvaticu te već neko vrijeme živi i radi u Hrvatskoj. Nakon plesnog showa mnogi su ga prozvali jednim od najseksi muškaraca u Lijepoj našoj, a na fotografiji koju je objavio pozira na rubu bazena i sprema se za skok.

Pedro je uživao na otoku Pašmanu i malo zagolicao maštu pratiteljicama na Instagramu, u kratkim hlačicama pokazao je svoj isklesani torzo, ali i mišiće koji također nisu mogli proći nezapaženo.

"Savršen", "Kakvo tijelo", "Kako si ti zgodan uh", "10/10", "Bravo", samo su neki od komentara ugodno iznenađenih pratiteljica ispod ovako vruće objave. Osim toga, Pedro voli malo zapariti pa često objavi seksi fotke na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Pedro je s Valentinom Walme odnio pobjedu u ovogodišnjoj sezoni plesnog showa, a plesačica je u finalnoj emisiji showa priznala da joj se posebno svidio seksi Brazilac.

''Zaljubila sam se još više u njega gledajući ga u ovom showu i baš zbog njega i što je on prolazio s Gabrijelom, sam ja bolje razumjela Pedra i kako pristupati na našim treninzima, onda sam još upoznala Pedra i mi smo se zbližili, tako da je to sve toliko prekrasno da ne mogu riječima opisati'', pričala je Valentina za IN magazin.