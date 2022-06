Trenutno najzanimljiviji par estrade su definitivno političar i vjeroučitelj Marin Miletić i glumica Kristina Krepela. Pošto se ovaj novopečeni par još u javnosti nije izjasnio o svom ljubavnom statusu, stručnjak za govor tijela je ipak otkrio ono što par, još uvijek, vješto krije.

'U redu je to što radiš'

Naime, glumica i političar zajedno su bili na rođendanskom slavlju bliske prijateljice, a njihova tjelesna komunikacija govori više tisuću riječi, detaljnije je to za RTL.hr objasnio komunikacijski stručnjak Petar Tanta.

"Ako pogledamo malo bliže, ona se ne drži za ruku s njim jer se ne može držati na petama već želi istaknuti neku vrstu bliskosti", istaknuo je Tanta te je dodao da su Kristina i Marin potpuno opušteni i ležerni jedno s drugim što je vidljivo iz primjera u kojem si par dozvoljava ulazak u intimnu zonu, to se odnosi na razmak manji od pola metra.

"Kada vidimo da je Kristina sjela Marinu u krilo i dodatno se glavom nagnula prema njemu, jasno je da tu postoje određeni elementi koji premaše prijateljstvo. Imate moment kad on nju grli s obje ruke, njena ruka nije u obrambenom smislu već da bi dodatno podbočila i njegovoj namjeri rekla – u redu je to što radiš", analizirao je Tanta za RTL.hr.

Osim toga, na rođendanu je postojao još jedan element kada se novopečeni par dovoljno opustio i postao zaigran: "Kada se Marin prema njoj okreće vi vidite da je on njoj htio reći nešto što je samo za njene uši, ona se na to nasmijala i onda možete vidjeti da je skoro pao poljubac, ali s obzirom na to da su u javnosti to je izostalo. Vi možete vrlo jasno vidjeti da tu postoji nekakva intimna veza između njih dvoje", jasan je Tanta.

Naime, ovaj par prvi je put viđen u zagrebačkom parku Maksimir, otad su krenula šuškanja o njihovoj vezi, a o kojoj par još vješto šuti. Marin je inače javnosti poznat kao osebujni vjeroučitelj koji je na velikom štrajku održao govor od kojeg se ogradila i riječka nadbiskupija. Ovaj političar voli javno govoriti, ali kada je riječ o ljubavi, ipak voli privatnost i mudro šuti.

Glumica nije skidala pogled s političara

Tijekom druženja s Miletićem, Krepela ga nije ispuštala iz vida, bila je nasmiješena i suptilno ga je dodirivala po nozi. "Iznad koljena vas ne dira nitko tko vam je samo prijatelj jer je riječ o iznimno, iznimno bliskom kontaktu", kazao je Tanta te je dodao da je između ovog para vidljiva nevjerojatna kemija.

Sudeći po ponašanju para, jasno je da su zaljubljeni te da doziraju dodire u javnosti, ali sigurno je da se javno vole i ne skrivaju privrženost jedno prema drugome, zaključio je komunikacijski stručnjak.