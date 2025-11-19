Mario Valentić glumi u svjetskoj seriji: Otkrio nam kako je to biti kaskader i koliko je opasno

Hrvatski glumac, model i fitness trener Mario Valentić (45) trenutno se nalazi u Dubrovniku gdje sudjeluje u snimanju međunarodne serije kao kaskader. U razgovoru s nama otkriva kako je došao do ovog angažmana, što znači raditi kao kaskader u velikoj produkciji, je li opasno te kako uspijeva uskladiti zahtjevan posao s obiteljskim životom, pritom dijeleći i reakcije svoje obitelji na svoj rad.

U nastavku donosimo sve što nam je otkrio, kao i fotografije sa seta koje je s nama podijelio.

Foto: Privatna Arhiva

U popularnoj seriji bit ćete kaskader. Što to znači za vašu karijeru?

Sudjelovanje u velikoj međunarodnoj produkciji popit ove, jedan je veliki korak naprijed. To je prilika da pokažem svoje kaskadersko iskustvo i glumačke sposobnosti pred globalnom publikom. Otvara vrata novim suradnjama, a meni osobno je potvrda da se rad i predanost itekako isplate.

Kako vam se pružila prilika za sudjelovanje u ovoj seriji?

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i suradnji s Goranom Stjepanovićem, našim eminentnim kaskaderom i stunt koordinatorom, pozvan sam na audiciju i testiranje za kaskaderske sekvence. Produkcija je tražila domaće glumce s kaskaderskim vještinama zbog snimanja u Hrvatskoj. Nakon poslanih fotografija i showreela (kratkog video prikaza mojih dosadašnjih radova), dobio sam priliku... I, naravno, objeručke je prihvatio.

Je li opasno ono što radite na setu i koje mjere opreza se poduzimaju tijekom snimanja?

Kaskaderski posao uvijek nosi dozu rizika, ali mi smo vrlo dobro pripremljeni. Radi se uz profesionalne koordinatore, svaka scena se uvježbava, rade se sigurnosne procjene, koristi se zaštitna oprema i tehnologija koja minimizira ozljede. Kad je sve dobro pripremljeno, uživaš u adrenalinu, a rizik se svodi na minimum.

Kako je reagirala vaša obitelj?

Navikli su na moje avanture, ali naravno, uvijek ima malo brige. Ipak, ponosni su i sretni, a podrška koju imam kod kuće mi daje dodatnu snagu. Djeci je posebno zabavno kad čuju da "tata skače, trči i glumi u velikoj seriji".

Foto: Privatna Arhiva

Neka anegdota sa seta i tko vam je na setu najsimpatičniji?

Cijela ekipa je vrlo profesionalna i druželjubiva, ali najviše vremena provodio sam s kaskaderskim timom. Sjajni profesionalci, fantastični ljudi.

Koliko se snimanje stranih serija razlikuje od domaćih?

Razlika je prije svega u budžetu i opsegu produkcije. Kod stranih setova sve je masivnije. Od tehničke ekipe, opreme, planiranja. Ali sve je, što se tiče samog glumačkog posla, načelno isto kao i kod nas u Hrvatskoj. Mi imamo sjajne profesionalce, tako da je i suradnja bila iznimno kvalitetna.

Foto: Privatna Arhiva

Koliko planirate ostati u Dubrovniku?

Bio sam ovdje za vrijeme snimanja, pet dana. Nakon snimanja sam svaki dan uživao u hodanju po gradu, našao se s nekim poznanicima, obišao neke galerije, bio na Srđu, hodao od centra do hotela preko Male Petke. Uglavnom, uživao sam u boravku i radu u Dubrovniku.

Foto: Privatna Arhiva

Jeste li već posjetili Dubrovnik? Riječ je o top destinaciji, je li vam želja otići na neko mjesto ondje?

Naravno, bio sam više puta, ali svaki put se iznova oduševim. Grad ima posebnu energiju. Volim prošetati Stradunom, ali i "pobjeći" malo iz gužve... Lokrum i Srđ su mi omiljeni. Ako uhvatim vremena, volio bih još jednom napraviti đir brodom oko Elafita.

Što vam je sljedeće u planu po pitanju glumačkih uloga?

Uvijek sam otvoren za nove izazove. Šaljem snimke za audicije, idem na audicije, javljam se casting direktorima i to je sve dio glumačkog posla. Planiram se javiti nekim agencijama u Saudijskoj Arabiji jer se i tamo puno snima. Veselim se i nadolazećem božićnom projektu "Djed i unuk Mraz", koji već treću godinu radim s kolegom Dinom Rogićem. Uz to, voditelj sam i autor nekih priloga u emisiji "Rekreacija".

