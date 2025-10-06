Mario Mandarić vlasnik je žigova 'Plava Kamenica' i 'Kult Plave Kamenice'

Kuhar i poduzetnik Mario Mandarić (34) objavio je na društvenim mrežama kako je postao službeni nositelj žigova "Kult Plave Kamenice" i "Plava Kamenica". Na svom Facebook profilu Mandarić je poručio svima koji imaju pitanja ili zahtjeve u vezi s tim nazivom da se obrate njegovom odvjetniku.

"Pažnja, pažnja! Ovim putem želim javno istaknuti da sam ja već duže vrijeme vlasnik registriranih žigova 'Kult Plave Kamenice' i Plava Kamenica'. Stoga pozivam sve koji koriste ta imena u svojim poslovima, naslovima, eventima ili bilo kojoj drugoj komercijalnoj aktivnosti da se jave mom odvjetniku radi dogovora o najmu prava na korištenje mojih žigova i reguliranja daljnjih aktivnosti pod tim imenima", započeo je svoju objavu.

'Moguće ih je otkupiti'

Isto tako, dodao je kako daje besplatno na korištenje svoje žigove nekome tko ima dobru ideju za njihovu primjenu. "Da napomenem, žigove je moguće i u potpunosti otkupiti od mene. Sve što trebate je priložiti dokaz da niste jedan od najvećih poreznih dužnika u Zagrebu i da državi ne dugujete 196 000 eura poreza. Nakon te rutinske sitnice, možemo u pregovore, a do tad, mi se vidimo na Adventu na kućici 'Kult Plave Kamenice', a možda i u kojem 'Plava Kamenica' javnom WC-u, tko zna", zaključio je Mandarić.

Prema registru žigova Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, vlasnik žigova sve do 30. listopada 2034. godine jest chef Mandarić. Prijavu za vlasništvo podnio je u listopadu 2024. godine, a priznanje mu je dodijeljeno početkom svibnja 2025. godine.

Povodom Mandarićeve objave, oglasio se i voditelj i novinar Romano Bolković.

"Kako je moguće da 'ozbiljan' gastro portal ne zaštiti vlastiti brend i da mu ga netko drugi registrira. U hrvatskoj gastrosceni nedavno se dogodio presedan koji otvara ozbiljna pitanja o profesionalnosti i poslovnoj pismenosti medija koji se predstavljaju kao autoriteti u ugostiteljstvu. Portal Kult Plave Kamenice, koji godinama javno recenzira restorane, savjetuje goste i radi s velikim sponzorima, nikada nije zaštitio svoj naziv ni brend. Rezultat: ugledni chef i poduzetnik Mario Mandarić postao je službeni nositelj žigova 'Kult Plave Kamenice' i 'Plava Kamenica' (registracije br. 20241167 i 20241168, Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH)", napisao je Bolković.

"Kako je moguće da se digitalni medij, koji godinama posluje, prima oglašivački novac i tvrdi da je “najutjecajniji gastro portal u regiji”, pokazao ovakvu poslovnu naivnost? Brend je osnovni kapital svakog medija. Registracija žiga je elementarna zaštita identiteta, pogotovo ako portal živi od reputacije i sponzorstava. Mandarić je, nakon godina javnih kritika koje je taj portal upućivao njemu i njegovim projektima, jednostavno iskoristio pravnu prazninu. “Kupio sam i registrirao ono što je bilo slobodno — nešto što su oni sami zanemarili. Ako desetljeće prozivate druge da nisu profesionalni, a ni sami ne štitite vlastiti naziv, to govori sve o razini poslovne ozbiljnosti”, komentira Mandarić", dodao je Bolković.

Ovaj slučaj otvara nekoliko pitanja: Kako portal koji se financira od oglašivača i suradnji nije osigurao osnovnu pravnu zaštitu svog identiteta? Što takav previd govori sponzorima i partnerima koji plaćaju prisutnost na tom mediju? Kako javno vjerovati kritikama i ocjenama nekog tko vlastiti brend ostavlja nezaštićenim? U digitalno doba, gdje se sadržaj i reputacija monetiziraju, pravno vlasništvo nad imenom brenda presudno je za kredibilitet i sigurnost poslovanja. U ovom slučaju pokazalo se da dugogodišnja prisutnost na tržištu nije garancija profesionalnog vođenja brenda", napisao je.

Mandarićev potez stavlja ogledalo pred cijelu scenu: dok KPK godinama ocjenjuje tuđe restorane i propitkuje njihove poslovne odluke, vlastiti temeljni alat identiteta — ime — ostavili su potpuno nezaštićenim. Za svakoga tko radi s medijima ili ulaže u marketing, ovo je ozbiljno upozorenje da reputacija bez pravne podloge može nestati preko noći.

