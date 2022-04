Zagrebačka policija traga za Marijanom Seifert, a prema objavljenim informacijama, udaljila se s adrese prebivališta u Lastovskoj ulici u Zagrebu.

Marijana je hrvatskoj javnosti poznata zbog sudjelovanja u showu "Big Brother". Apel svima koji nešto znaju ili su vidjeli vezano za Marijanin nestanak uputio je Marijanin suprug, Karlo Seifert. "Molim vas dijelite i javite ako što znate", napisao je na Facebook gdje je podijelio Marijaninu fotografiju.

Hrvati su Marijanu upoznali u popularnom showu

Velika romansa koja je zabavljala i šokirala gledatelje "Big Brothera" 2011. bila je i više nego strastvena, Marijana i srpski glazbenik Nikola Nemešević Nemeš svakodnevno su izmjenjivali nježnosti pred kamerama Velikoga brata. Prije ulaska u regionalni Big Brother, prije deset godina, Marijana je bila udana za pomorca Ivana Čvrljka s kojim je dobila i kćerku. No, Marijana se u realityju zaljubila u Nemeša i pred kamerama prevarila tadašnjeg supruga.

"Ne kajem se zbog svoje ljubavi prema Nemešu, ali zbog načina na koji sam to iskazivala, tu ponajprije mislim da naše intimne trenutke, da. Trebala sam se suzdržati, no moji su osjećaji bili prejaki. Žao mi je što sam time povrijedila svoje najbliže i što suprugu, s kojim sam u braku provela dvije i pol godine, nisam u lice mogla reći da je među nama gotovo. To bi bilo poštenije", rekla je Marijana poslije showa Gloriji. "Vjerovala sam da je on pravi. Uz njega sam se osjećala kao najsretnija žena na svijetu. Bila sam spremna provesti ostatak života s njim", rekla je tad. Oboje su si tetovirali, "Ne žalim ni za čim".

Težak prekid

Marijani je teško pao prekid s Nemešom, čak je nakon njihova razvoda završila u zatvoru, dobila je prekršajnu prijavu za remećenje javnog reda i mira u jednom klubu, u krvi je navodno imala više od 2 promila alkohola.

"Novac mi nikada nije bio bitan, ali kad sam ostala, kako se kaže, gola i bosa, željela sam osigurati sebi i kćeri krov nad glavom. Nažalost, novac je isplaćivan u ratama tijekom godinu dana, mi smo se selile, trebalo je nekako preživjeti. U međuvremenu sam se razboljela pa morala plaćati i preglede i operacije. Nemam ništa od toga novca, od početka je bio proklet', rekla je Marijana 2014. te je otkrila da joj pomažu roditelji te da dobiva 1500 kuna alimentacije.

Njezin otac je onda rekao da se odriče kćeri, a Nemešova majka tvrdila je da se njoj i suprugu život preko noći pretvorio u pakao.

Odmah po izlasku iz showa Čvrljak je zatražio rastavu braka, a Marijana i Nemeš nastavili su svoju vezu. Njihov je odnos bio turbulentan, s nekoliko prekida i mirenja. No, 2016. shvatili su da ne mogu jedno bez drugog pa su se vjenčali u Istri, ali razveli su se samo osam mjeseci kasnije, navodno zbog različitih pogleda na zajedničku budućnost.

Udavala se tri puta

2019. se Marijana udala za vinkovačkog konobara Tomislava Grizelja, no ni taj brak nije bio dugoga vijeka.

"Više nismo zajedno, neću više biti s njom, ne želim više čuti za nju, nemojte me pitati ništa vezano za nju", odrješito je rekao Gricko za 24sata 2019., koji nije htio otkriti razloge razvoda. "Nedavno, prije par dana je puklo", rezolutno je zaključio vinkovački konobar, kojem je očito prekid tada teško pao. "Ne bih više ništa o njoj pričao, ona je prošlost. Bez ljutnje", zaključio je tada Tomislav.

Marijana se nakon rastave od prvog supruga vratila svom djevojačkom prezimenu Kovačević, ali sada nosi prezime Seifert. Naime, 24sata piše kako se pobjednica Big Brothera 2019. godine u tajnosti udala za Karla Seiferta iz Zagreba kojega je navodno upoznala dok je konobarila u kafiću. Marijana je u kolovozu 2020. za Exkluziv otkrila da je trudna, no tada nije htjela otkriti ime partnera. Karlo i Marijana dobili su sina, a njezin suprug moli sve da mu pomognu oko traženja Marijane.

U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi iz policije mole da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.