The Queen of Salome glasi stranica na Facebooku legendarne Salome koja je već kročila u svoje pedesete, no bez obzira na to izgleda vrhunski. Ova žena koja je iznenadila hrvatsku javnost sudjelovanjem u Celebrity Big Brotheru, u kojem je tvrdila da neće promijeniti spol, ipak je to učinila, piše 24sata. Tada je Salome tvrdila da još nije našla partnera: "Udvarača je uvijek mnogo, ali na njihovu žalost, ja čekam pravu ljubav koja mi je jako bitna za odnos." Sudeći po njezinom Facebook profilu, Salome uživa u životu i bavi se slikarstvom.