Marijana Mikulić pršti od sreće zbog sina Jakova: 'Čuda su moguća, Bog je velik'

Glumica Marijana Mikulić (43) ponovno je dirnula pratitelje na društvenim mrežama, dijeleći radost zbog napretka svog sedmogodišnjeg sina Jakova, kojemu je dijagnosticiran autizam.

Poznata po brojnim ulogama na domaćim televizijskim i filmskim projektima, Marijana je ovoga puta pokazala svoju roditeljsku stranu, otvarajući se o izazovima i radostima odgoja djeteta s teškoćama u razvoju.

„Prije mjesec dana nije ni do 10 uspijevao zbrajati, niti je imao neki interes za to. Sad mu je za ovo trebala 1,5 minuta“, napisala je Marijana uz fotografiju matematičkih zadataka koje je Jakov uspješno riješio, ističući koliko je ponosna na njegov napredak.

„Čuda su moguća. Bog je velik“, dodala je, pokazujući koliko je važna vjera i upornost u svakodnevnom životu s djecom s posebnim potrebama.

'Inkluzija je samo na papiru'

Podsjetimo, Marijana je za Net.hr povodom svjetskog dana svjesnosti o autizmu pričala o tome kako se osjeća kao majka djeteta s autizmom kao i što joj najteže pada. Marijana je više puta javno govorila o njihovom svakodnevnom životu, borbi za terapije, kašnjenju sustava. Evo što nam je rekla.

"Inkluzija koja je samo na papiru. Božićne priredbe u kojima moje dijete samo hoda okolo bez zadatka, za razliku od sve druge djece. Druženja na koja naše dijete nije pozvano ili je pozvano, ali u okruženje gdje nitko nije informiran niti educiran ni na jedan način kako se ophoditi s djetetom koje ima PSA. Pa tako djeca viču: 'On samo plače, on nije normalan, on to ništa ne zna' i tome slično bez da ih itko opomene i objasni zašto Jakov nešto radi, a da itko zna uopće kako Jakovu nešto objasniti. Pa imamo situaciju: 'On je plakao 40 minuta, ali nismo mogli popustiti'. Što je nedopustivo i za dijete urednog razvoja, kamoli za dijete s poteškoćama. Djece sa PSA je sve više, kao i potreba za razumijevanjem, ali potreba i za edukacijom. Potrebna je edukacija ljudi koji s tom djecom rade u vrtićima i školama, ali i edukacija djece koja ih okružuju, kako bi inkluzija bila stvarna, a ne samo na papiru", rekla nam je Marijana.

