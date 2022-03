Hrvatska glumica Marijana Mikulić povodom Dana žena na svom je Instagram profilu napisala poduži status u kojem je objasnila što joj se dogodilo u samo jednom jutru.

Podsjetimo, Marijana je majka trojice prekrasnih dječaka: Andrije, Ivana i Jakova. Na svojim društvenim mrežama često govori o svojim svakodnevnim izazovima, razbijajući pritom brojne predrasude i pomažući brojnim ženama.

"Jurim u kazalište, u taksiju, jer muž autom vozi dijete u školu pa će produžiti na posao. Ja vodim drugo dijete u vrtić, ali idem na posao u kvartu pa mogu bez auta. Ali moje dijete noćas je bilo budno od tri do šest ujutro. Tako on zna povremeno biti budan, ide na WC pa se razbudi ili ga treba češkati. I tako. 8.30 je, ja trebam ići, on spava. Ja sam već raširila veš, drugi izvadila iz sušilice, napola spremila ručak. U 9 ga jedva budim, javljam inspicijentici da kasnim. Trpam u njega homemade granolu spravljenu od organskih sastojaka, oblačenje, taksi", započela je Marijana opis svog kaotičnog jutra.

"Stanite mi kod vrtića da ostavim dijete pa idemo u kazalište. Pita gdje da stane, lagano čovjek vozi, a ja tu, tu, samo stanite brzo, moram juriti. Objašnjavam teti situaciju, jurim. Izađemo na ulicu a nasred jedne trake kamion na sva 4, u drugu pokušava ući ogromna miješalica, iza nas već kolona, nemamo kud. Sad već vičem: 'Oprostite, ali ja igram predstavu za pola sata, molim vas napravite nešto.' Stigli, dobacim novce, ne čekam kusur, jurim', nastavila je glumica.

Srećom, na kraju je sve stigla na vrijeme, a u zaključku svog podužeg Instagram statusa čestitala je svim svojim pratiteljicama i Dan žena.

"Obukla se, našminkala, još 10 do početka predstave. Gledam moje popucale suhe ruke na kojima se sjaje rozi noktići s trajnim lakom. Sad ću s najvećim osmjehom pred publiku. To što jedna žena može stići u dva sata, muškarac ne može ni u dva dana (sori frajeri). Je da smo podređene i uredno manje plaćene, al znamo da smo superior. Sretan nam Osmi mart drage žene!", zaključila je.