Pjevačica Severina Vučković (49) na Instagramu je objavila fotografiju poziva na sud koji joj je poslao bivši partner Milan Popović.

'Krasna čestitka' za Dan žena

"Kakva krasna čestitka za Dan žena… Zovu me za rođendan, predivno. Rekao bi čovjek da pravna država funkcionira… prezime su pogriješili… Ovakvih imam preko sto. To mora da je ljubav. Sretan vam Dan žena", napisala je Severina uz fotografiju sudskog poziva na kojoj je naslovljena prezimenom bivšeg supruga Igora Kojića.

Severina je dočekala rođendan i Dan žena uz poziv na sud, parnica će se održati 21. travnja u 8.30 sati. Kao okrivljenik spominje se Severinin odvjetnik Dario Budimir, a navodi se članak 149. stavak 1. koji se odnosi na klevetu.

Ispod fotografije poziva na sud, Severini se javila i Zsa Zsa koja je komentirala: "Ne može nitko protiv jake žene. Sretan roćkas Seve i neka te svaka ovakva čestitka samo još više očvrsne!", Severina joj je na to odgovorila: "Mila, sretan Dan žena. Želim ti sve najljepše i bravo za svaki uspjeh. I budi čvrsta, vidi mene, stamena kao Velebit".

Godine 2021. Severina je također pokazala tužbu koju je dobila od bivšeg partnera. "Moja jutra počinju s tužbama. Dobila sam još jednu tužbu od čovjeka koji je podigao više od 70 tužbi", napisala je tada pjevačica na Instagram.

"Sve ću ih vremenom objaviti. Bjesomučno parničenje ima svoju dijagnozu. Uglavnom, u tužbi opravdava sutkinju koja mi je oduzela dijete. Prekjučer sam dobila tužbu za Instagram. Kako vama počne jutro?" dodala je.

"Milan je Igora pet godina našeg braka i suživota, poočima svojeg djeteta, uvijek nazivao trećom osobom. A otkad sam bila s Igorom, bjesomučno diže tužbe, danas ih je mislim više od 60, protiv mene, Igora, Igorova oca, moje nećakinje, mojih prijateljica, bliskih suradnika i odvjetnika, protiv svih ljudi oko mene i koji mi nešto u životu znače", rekla je Severina za H-aleter.

Podsjetimo, Severina je jednom prilikom kazala kako su problemi između nje i Milana Popovića počeli već u samom početku njihove veze.

"Nevolje su počele već od početka, ali to nisam shvaćala. Jako se razlikovao od svih koje sam do tada upoznala, i to mi je bilo zanimljivo. Ubrzo sam vidjela da mu je znanje oskudno, da puno toga ili ne zna ili ne želi reći, a ono što kaže da temelji na predrasudama i na praznovjerju", započela je.

"Najteže mi je palo to što sam shvatila da on izbjegava bliskost i da je okružen zidovima koje ne mogu preskočiti. Pogriješila sam što se nisam prije oprostila od njega. Nakon četiri mjeseca otkrila sam da sam trudna, što me je istovremeno razveselilo i zabrinulo. Razveselilo me jer sam željela biti majka, a prestrašilo jer sam razmišljala o spoznaji da nas dvoje pripadamo potpuno različitim svjetovima. Pitala sam se kako će taj čovjek, koji ne pokazuje ni najmanje empatije, izbjegava bliskost, koji je krut i praznovjeran, biti roditelj", rekla je Severina.

Pjevačica je još za H-alter dodala da je bivši muž sustavno maltretira. "Pune četiri godine, svaki put kada bih išla s djetetom u Srbiju, granična policija bi nekog morala nazvati. Srbijanski ministar policije Stefanović osobno je nalagao moju provjeru kada ulazim s djetetom, valjda kako bi Milan vodio evidenciju o mojem kretanju. Dakle, 2013. počinje potpuna kontrola mene kao majke. Shvaćam da neće ići kao što sam se nadala, ljudskim dogovorom, nego da trebam svu podršku i pomoć sustava za zaštitu djece i obitelji", ispričala je Severina.