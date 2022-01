Nije nepoznato da hrvatska glumica Marijana Mikulić na svojim društvenim mrežama često progovara privatnim problemima i izazovima s kojima se nosi.

Ovaj je put na svom Instagram profilu otvoreno progovorila o siječanjskoj depresiji s kojom je jedva izašla na kraj.

"Jučer sam osjetila siječanjsku depresiju na najjače, baš pad sistema psihički i fizički. A obveza milijun, nema mjesta depresiranju, nema 'ne mogu, ne bi ja to sad'. Ton nisam povisila, nego ga valjda nisam ni spuštala cijeli dan. Ali nisam imala snage drugačije. Jedva sam našla snage da obavim sve što trebam, a snage biti još i mirna, strpljiva, blaga, to nisam imala. Ali evo, svi preživjeli. Danas je sunce, bit će bolji dan, danas će sve biti lakše", napisala je Marijana.

"Teški dani dođu, ali će i proći. Jako sam stroga prema sebi i grizem se kada sam takva, ali se trudim prihvatiti se i takvu. I to je dio mene. Kao i sve drugo što je dobro. Želim vam svima da teške dane nekako prebrodite, da budete blagi prema sebi kada ti dani prođu i da se ne grizete zbog njih, jer i to je sve dio vas, kao i sve ono dobro što ide uz to!", poželjela je svojim vjernim pratiteljima kojih na Instagramu ima već 30.000.

Podsjetimo, Mikulić na Instagramu redovno piše i o zdravstvenom stanju svojeg trogodišnjeg sina Jakova, a nedavno je podijelila i lijepu vijest o njegovu napretku. Naime, maleni Jakov progovorio je tri riječi u nizu, a obitelj je zbog toga bila presretna.