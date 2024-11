Marija Šerifović proslavila 40. rođendan pa sinu posvetila objavu

Srpska pjevačica Marija Šerifović (40) danas je proslavila svoj 40. rođendan. Pobjednica Eurosonga prošle godine je putem surogat majke dobila sina Marija, a od tog trenutka - život joj se iz korijena promijenio. Na svom Instagram profilu podijelila je dirljivu fotografiju uz opis na koji je malotko ostao ravnodušan.

"Četrdeset godina… Putovanje ispunjeno izazovima i pobjedama! Svaka godina mi je dala nešto dragocjeno – lekcije, ljubav, snagu, a ponekad i tišinu koja me podsjetila na to koliko je važno zastati i biti zahvalan, ali, najveći poklon koji je život mogao da mi podari je - moj sin. Moje sunce i najljepši zraci. Mali moj Prc i Princ. Mali moj učitelj. On je razlog zbog kojeg svaki trenutak dobiva duboko značenje. Hvala životu na svim iskustvima, na svim ljudima koji su prošli kroz moj svijet, na svakom trenutku koji me oblikovao. Oni koji čine moj život danas su sve što mi treba. Neka sljedeće četiri decenije budu još dublje i još bliže onome što zaista znači živjeti. Na svakom koraku, sa zahvalnošću u srcu", napisala je Marija.

U razgovoru za 24sata, nedavno se osvrnula upravo na majčinstvo i kako se snalazi u toj ulozi.

"S obzirom ma to da se sve dogodilo u Americi, to je kod njih brz proces. Ja sam njegova biološka majka i zato nije bilo problema. Primijetila sam da sam emotivnija, neke me situacije lako pogađaju, generalno sam se sva smekšala, kao spužvica - jako je to sve čudno. Sama sebe promatram pa pratim te promjene i shvaćam da, bez obzira što su to mala bića od par mjeseci ili godinu, jednako s njime rastem i ja", izjavila je.

Odgovorila je i na pitanje što će joj biti najbitnije naučiti svoje dijete u svijetu u kojem živimo.

"Prvo ću se potruditi da ne odrasta na Balkanu, a onda ću se potruditi da sistem vrednovanja koji kod nas postoji u svim sferama njemu bude potpuno stran, jer je ovdje sve pogrešno", rekla je Marija.

Podsjetimo, Šerifović će održati svoj prvi koncert u Osijeku 23. studenog. Prošle godine je bila prvi put u Osijeku na koncertu Dine Merlina u dvorani Gradski vrt.

