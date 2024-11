Marija Šerifović: 'Potrudit ću se da mi sin ne odrasta na Balkanu, a onda...'

Srpska pjevačica Marija Šerifović (39) održat će svoj prvi koncert u Osijeku 23. studenog. Prošle godine je bila prvi put u Osijeku na koncertu Dine Merlina u dvorani Gradski vrt.

"Ne znam zašto nikada do sada nisam bila u Osijeku, a zapravo sam tijekom proteklih godina najviše poziva da održim koncert dobila iz ovog grada, koji je sjajan. Posebno je puno poziva došlo nakon dueta s Matijom Cvekom koji se očigledno svima svidio. Inače, suradnja s Matijom tekla je odlično od samog početka. Svidjelo mi se sve što sam vidjela i čula o njegovom radu preko društvenih mreža i kada mi se javio sa željom da snimimo duet, odmah sam znala da bi to moglo biti jako dobro", rekla je Šerifović za 24sata.

Emotivnija je otkad je postala majka

Pjevačica je u listopadu otkazala koncert u Sarajevu zbog poplava koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu, a nedavno je otkazala i nastup u Skoplju zbog tragedije u Novom Sadu.

U razgovoru za 24sata osvrnula se i na nedavnu tragediju u Srbiji: "Ako je ikako moguće da sada ta otkazivanja koncerata prestanu zbog takvih tragedija jer ja volim svoju publiku, ali isto tako duboko suosjećam sa žrtvama. Vezano za Novi Sad, iskreno se nadam da će, kao i u svakog civiliziranoj zemlji, osobe koje su odgovorne za tragediju snositi krivnju. 14 nedužnih života nije nikakva šala i to je velika katastrofa i tuga. Možemo se samo nadati da se tako nešto više ne dogodi."

Pričala je i o svome sinu: "S obzirom ma to da se sve dogodilo u Americi, to je kod njih brz proces. Ja sam njegova biološka majka i zato nije bilo problema. Primijetila sam da sam emotivnija, neke me situacije lako pogađaju, generalno sam se sva smekšala, kao spužvica - jako je to sve čudno. Sama sebe promatram pa pratim te promjene i shvaćam da, bez obzira što su to mala bića od par mjeseci ili godinu, jednako s njime rastem i ja."

Odgovorila je i na pitanje što će joj biti najbitnije naučiti svoje dijete u svijetu u kojem živimo. "Prvo ću se potruditi da ne odrasta na Balkanu, a onda ću se potruditi da sistem vrednovanja koji kod nas postoji u svim sferama njemu bude potpuno stran, jer je ovdje sve pogrešno", rekla je Marija.

Ističe da razmišlja i o školovanju u inozemstvu za svoga sina koji će tek napuniti jednu godinu.

