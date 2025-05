Marija Šerifović po prvi put o surogat majčinstvu: 'Ovo nisam nikome ispričala'

Iako je u prosincu 2023. postala majka dječaka Marija zahvaljujući surogat majci, pjevačica Marija Šerifović (40) o tom je procesu dugo šutjela. No sada je odlučila ispričati djelić svoje emotivne i zahtjevne životne priče te tako po prvi put otkrila što je sve prolazila kako bi ostvarila majčinstvo.

Na samom početku priznala je koliko joj je sve bilo teško, osobito dok nije prihvatila da će postati majka na drugačiji način.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sam početak je bio težak, u smislu prihvaćanja onoga što se ne može dogoditi. A onda, kada sam prihvatila da je to jedini, najispravniji i najzdraviji put, sve je išlo kao po loju. To je jedan put o kojem ni s kim nisam razgovarala i jednom ću ga zaista ispričati, makar uzela kameru i snimala samu sebe", započela je Marija u Telcastu, pa nastavila pričom koja je iznenadila mnoge.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

"Ljudi me pitaju želim li još jedno dijete, i iz ove perspektive mi to sada ne pada na pamet. Ali zbog samog puta – da, ponovila bih sve. Znala sam ponedjeljkom i utorkom snimati 'Zvijezde Granda', u srijedu otputovati za Ameriku da bih već u četvrtak bila na pregledu, u petak krenula natrag, sletjela u subotu i otišla ravno na koncert. Nisam željela propustiti nijednu kontrolu, a znamo koliko ih ima tijekom devet mjeseci. U Americi je to mnogo osjetljivije, tako da sam znala otići na samo 36 sati, ali da budem prisutna na svakom ultrazvuku, svakom pregledu", ispričala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Sve je prošlo kako treba'

Prisjetila se i trenutka kada je prvi put ušla u postupak vađenja jajnih stanica, a s njom je bila i majka Verica, koja se tada oporavljala od operacije.

"U veljači odlazim u Ameriku s mamom, koja je prije toga imala neku svoju mikro operaciju karcinoma dojke. Bila je u fazi oporavka, ali je pošla sa mnom. Stižem u Los Angeles, počinje stimulacija, stiže ogroman paket – što da radim s tolikim lijekovima? Sve sam to prošla s liječnicima, dali su mi detaljne upute. Nije mi bilo dozvoljeno zakasniti ni 15 sekundi kada je vrijeme za terapiju. Budila sam se u dva, pa u pet ujutro. Moj doktor, koji je vodio trudnoću mog sina, je pravi mađioničar. To je čovjek koji je porađao i pripadnike britanske kraljevske obitelji i mnoge druge", nastavila je.

Potom je otkrila kako je tik pred početak terapije doživjela pravi kaos – probudila se s visokom temperaturom i ubrzo saznala da ima koronu. Najveći strah nije bio zbog sebe, već zbog majke Verice, jer bi se u slučaju njezine zaraze cijeli proces morao prekinuti. Unatoč svemu, pila je vitamine, stalno radila testove i nadala se najboljem. Ipak, ubrzo nakon početka terapije, koronu je dobila i njezina majka, a zatim i kuma iz Kragujevca koja je trebala doći kao podrška. Sve tri su završile zajedno u stanu – bolesne, ali s mnogo humora i vjere. Marija je, unatoč bolesti, odradila terapiju i stimulaciju, nadajući se da će sve proći na vrijeme i da će biti negativna do zakazanog ultrazvuka.

Ipak, sve se na kraju isplatilo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sve je prošlo kako treba i dobili smo potpuno zdravih 21 jajnih stanica. Ovo nisam nikome ispričala. Suština svega je bila da se sve odvijalo u pozitivnoj energiji – jer ako ti glava nije na mjestu, ništa od toga. Imam snimku kad se rodio. Možda i ne prepoznajem sebe – neke sile mi drže noge, ruke. On lijep, prelijep, kao da su ga prvo okupali pa mi ga dali. Zalizan, viri neko zeleno oko. Nakon druge minute počeo se smijati – i do danas nije prestao", ispričala je Marija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kada sam ja otišla na svoj zahvat vađenja jajnih stanica, ispred mene je bila neka žena. Druga žena na šalteru je pita: 'Koji vam je ovo pokušaj?', a ona kaže: 'Trinaesti.' Pita je zatim koliko je jajnih stanica doktor uspio izvaditi, a ona odgovara – jednu. Kad sam se ja probudila, doktor me potapšao po koljenu i rekao: 'Čestitam, Marija, imamo 21 jajnu stanicu', a u mojoj glavi: 'Što 21? Što ću s dvadesetero djece?' (smijeh). Procedura poslije toga je oplodnja, pa se čeka peti dan da se vidi koliko je embrija opstalo", zaključila je.

POGLEDAJTE VIDEO: Conchita Wurst za Eurosong dobio 2,5 mil. eura, Marija Šerifović bombonijeru...