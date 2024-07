Holivudska glumica Margot Robbie je tijekom dodjele nagrada BAFTA ispričala šalu namijenjenu princu Harryju i vojvotkinji od Sussexa Meghan Markle, a princezu Kate Middleton i princa Williama je dovela gotovo do suza. Snimka njezine izjave iz 2020. je ubrzo postala viralna, a nedavno je opet krenula kružiti društvenim mrežama.

Margot je prije četiri godine izašla na pozornicu kako bi primila nagradu u ime Brada Pitta, a započela je rekavši da glumac nije mogao prisustvovati ceremoniji zbog obiteljskih obaveza, pa je tako Margot u njegovo ime primila nagradu za najboljeg sporednog glumca za njegovu ulogu u filmu "Bilo jednom u Hollywoodu".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kaže da će trofej nazvati Harry jer je jako uzbuđen što će ga ponijeti sa sobom u Sjedinjene Države. To su njegove riječi, ne moje!", uzviknula je, a ubrzo nakon je prostorijom krenuo odzvanjati gromoglasni smijeh, dok su kamere snimile Williamovu i Kateinu reakciju u prvom redu koji su se, kao i ostali, smijali.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Harry misli da je Meghan u opasnosti…

Margotina šala dolazi u vrijeme kada su se Harry i Meghan odvojili od kraljevske obitelji 2020. godine i preselili u SAD, a Meghan je od tad samo nekoliko puta posjetila Ujedinjeno Kraljevstvo, dok je posljednji put bila ondje na sprovodu kraljice Elizabete II. 2022. godine. Razlog tome je njihov loš odnos s kraljevskom obitelji, ali i medijsko manipuliranje vijesti u pogledu njihova života.

"Još uvijek je opasno, a sve što je potrebno je jedan glumac ili osoba koja čita ove stvari da bi djelovala u skladu s pročitanim. Što god da je, to su stvari koje su za mene istinski zabrinjavajuće. To je jedan od razloga zašto neću vratiti svoju ženu u ovu zemlju", kaže Harry, prenosi NBC New York.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Harry vjeruje da sve što Meghan kaže o obitelji rezultira zlostavljanjem medija, a to dodatno ugrožava sigurnost Markle i njihove djece.

Foto: Profimedia

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Kate i William su 13 godina u braku: 'Jači nego ikad prije'