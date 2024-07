Godine 1960. na razini britanske kraljevske obitelji odlučeno je da će svi potomci pokojne kraljice Elizabete II., osim onih koji već obnašaju titulu princeze ili princa, nositi isto prezime - Mountbatten-Windsor.

Tradiciju dugu 64 godine sada je odlučio prekinuti odcijepljeni princ Harry, zajedno sa svojom suprugom Meghan Markle, s kojom se prije nekoliko godina preselio u Ameriku nakon problema koje je imao s članovima vlastite obitelji. Naime, Harry i Meghan promijenili su prezimena svojoj djeci, princu Archieju i princezi Lilibet, koji će se od sada prezivati Sussex.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Odluku o promjeni istaknuli su na svojoj službenoj mrežnoj stranici, što je neke zaprepastilo, a drugi tvrde kako je njihov postupak samo dokazao koliko su kao obitelj snažni te kako ni u jednom trenutku nisu požalili zbog preseljenja na drugi kontinent.

"Stvarnost je vrlo jednostavna - biti Sussex njihov je posao, a obitelj sada prvi put ima isto prezime. To je velika stvar za svaku obitelj. To predstavlja njihovo ujedinjenje i njima je to trenutak ponosa", komentirao je izvor za The Times.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Inače, djeca vojvotkinje od Sussexa i princa Harryja po rođenju nisu dobili titulu princa i princeze, što se promijenilo 2022. godine kada je na vlast stupio Harryjev i Williamov otac, trenutačni monarh kralj Charles III.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Britanski princ Filip pokopan uz najviše počasti i prema vlastitim uputama: Kraljevska obitelj na okupu i u suzama