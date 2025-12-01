Kruna ljubavi nakon 23 godine: Lidija Lešić i suprug Kazimir čekaju svoje prvo dijete

Poznata domaća influencerica, model i poduzetnica Lidija Lešić raznježila je svoje pratitelje najljepšom mogućom viješću. Na svom Instagram profilu podijelila je dirljiv video kojim je otkrila da ona i suprug Kazimir Lešić očekuju svoje prvo dijete.

U emotivnom crno-bijelom videu, par je pokazao malene pletene dječje cipelice i snimku ultrazvuka, uz natpis koji otkriva da beba stiže 2026. godine.

Uz video, Lidija je napisala kratku, ali snažnu poruku zahvale: "Novo srce kuca. Novo poglavlje. Hvala Ti, Bože", dodavši i referencu na biblijski citat. Atmosfera videa odiše spokojem i srećom, a fokus je na nježnosti i zajedništvu budućih roditelja.

Kruna ljubavi koja traje 23 godine

Ova sretna vijest dolazi kao kruna njihove ljubavi koja traje već nevjerojatne 23 godine. Lidija, koju javnost prepoznaje po istančanom stilu i uspješnom brendu "My Choice" inspiriranom slavonskom tradicijom, te projektu renovacije kamene kuće "Lissa Home" na Visu, sada ulazi u sasvim novu životnu ulogu. Iako je diplomirana pravnica s uspješnom karijerom u svijetu mode i poduzetništva, dolazak prinove zasigurno označava početak najvažnijeg poglavlja u njihovim životima.

Oduševljenje nisu krili ni brojni prijatelji i pratitelji koji su objavu u kratkom roku preplavili čestitkama. "Divna vijest! Čestitke od srca", "Predivno", te niz emotikona srca samo su neki od komentara ispod videa, pokazujući koliko je ova vijest razveselila njezinu online zajednicu.

Budući da beba stiže iduće godine, pred parom je uzbudljivo razdoblje priprema. S obzirom na Lidijinu kreativnost i estetiku koju njeguje kroz svoj rad, ne sumnjamo da će i ovo novo poglavlje biti ispisano s puno stila i ljubavi.

