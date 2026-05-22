Manekenka tvrdi da ju je stilist napao škarama: Objavila krvave snimke

Miss Venezuela 2025, Andrea del Val, šokirala je javnost objavom na društvenim mrežama gdje je pokazala kako joj je lice prekriveno krvlju nakon napada. Kako tvrdi, škarama ju je napao stilist Giovanni Laguna u hotelskoj sobi u Cannesu, a na snimci se vidi i razbacan namještaj po sobi.

Celebrity stylist Giovanni Laguna allegedly stabbed her in the face with scissors during the film festival. — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 22, 2026

"Pogledajte, ovo je Giovanni Laguna uradio. Čestitam, Giovanni. Ovo sam željela, da pokažeš tko si", napisala je uz snimku na kojoj se vidi njezino krvlju prekriveno lice.

Prema izvještajima venecuelanskih i brazilskih medija, stilist Laguna je u trenutku incidenta bio u sobi, a policija je pozvana nakon što su gosti hotela čuli viku i udarce. Međutim, još uvijek nije poznato što je dovelo do navodnog napada u Cannesu.

Policija je uhitila poznatog talijanskog stilista i kreativnog direktora Miss Universe Colombia, no ubrzo su ga pustili nakon što je negirao napad uz tvrdnju kako je Andrea del Val zapela za stalak za snimanje u hotelskoj sobi.