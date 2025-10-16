Makedonija u suzama: Poznati pjevač odnesen u lijesu, ovako su ga ispratili

Prema pisanju Telegrafa, danas se na groblju u Skoplju održala sahrana poznatog pjevača Vladimira Blaževa Panča koji je preminuo u 47. godini 14. listopada nakon sedam mjeseci borbe s teškom bolešću. Vladimir Blažev Pančo bio je jedan od najpoznatijih vokala makedonske grupe ''DNK'', a iza sebe je ostavio obitelj i sina s kojim je bio izuzetno blizak. Na groblje u Skoplju su danas došli brojni prijatelji, kolege i članovi obitelji kako bi se oprostili od njega.Feature item Najbliži članovi obitelji primali su sućut u crkvi, a ispred kapele je bio parkiran kombi prepun cvijeća i plišanih medvjedića.

Nakon sedam mjeseci borbe za život, Vladimir Blažev Pančo, koji je postao poznat kao jedan od glavnih vokala grupe DNK, preminuo je uslijed posljedica teške bolesti. Grupa DNK je, nažalost, bila pogođena još jednom tragedijom ove godine... U ožujku je došlo do stravičnog požara u noćnom klubu "Puls" u Kočanima u kojem je život izgubilo 62 ljudi, a više od 200 je ozlijeđeno.

Tko je bio Vladimir Blažev Pančo?

Vladimir Blažev Pančo rođen je i odrastao u Skoplju, a bio je prepoznatljivo ime makedonske urbane scene. Talentom, karizmom i energijom stekao je veliki broj obožavatelja, kako unutar grupe DNK, tako i kroz svoj rad kao solo izvođač, DJ i producent. Surađivao je s brojnim poznatim imenima na Balkanu, a Sergej Ćetković bio je jedan od njegovih najbližih prijatelja.

Na društvenim mrežama mnogi su se oprostili od njega i izrazili žaljenje zbog njegove prerane smrti.

Uz Pancha su u požaru život izgubili i drugi članovi benda. Klavijaturist Filip Stevanovski, prateći vokal Sara Projkovska, bubnjari Georgi Georgiev i Aleksandar Kolarov te fotograf benda Aleksandar Efremov. Iako je tragedija bila ogromna, jedini preživjeli članovi benda su Ana Kostadinovska i gitarist Goran Tonev.

