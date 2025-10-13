Majka Yolanda otkrila kroz što Bella prolazi: Liječenje je koštalo 90.000 eura

Američki supermodel Bella Hadid (29) zabrinula obožavatelje kada je na Instagramu prije nekoliko tjedana objavila niz fotografija iz bolničke sobe uz poruku: "Žao mi je što uvijek nestajem, volim vas."

Na objavljenim fotografijama Bella je imala vidno crveno lice i glavu omotanu ručnicima, dok je primala infuziju. Društvene mreže su se zapalile od zabrinutih komentara, a sada se oglasila i njezina majka Yolanda Hadid (61) i objasnila što se zapravo dogodilo.

Liječenje u Njemačkoj

Kako je otkrila Yolanda, Bella je boravila u klinici St. Georg u blizini Münchena, poznatoj po liječenju kronične lajmske bolesti od koje boluje još od tinejdžerskih dana.

Hadid se već godinama suočava s posljedicama infekcije borelijom – od iscrpljenosti i bolova u mišićima do problema s koncentracijom i pamćenjem. Ovaj put odlučila je iskušati vrlo specifičan tretman – hipertermiju, odnosno terapiju pregrijavanjem cijelog tijela.

Tijekom postupka se temperatura tijela namjerno povisuje iznad 41°C, čime se uništavaju bakterije koje uzrokuju bolest. U klinici tvrde da su u posljednjih 20 godina proveli oko 15.000 takvih tretmana, bez ozbiljnih komplikacija.

Skupi i alternativni tretmani

Prema pisanju portala Radar Online, Bellin boravak u klinici trajao je oko mjesec dana, a navodno je koštao više od 90.000 eura. Osim hipertermije, primila je i terapiju antibioticima, kelacijsku terapiju za uklanjanje teških metala te infuzije peptida koje pomažu u povratku energije i vitalnosti.

Izvor blizak obitelji otkrio je da je ideja o odlasku u Njemačku potekla upravo od Yolandine želje da kćer pronađe trajno rješenje za svoje tegobe:

“Yolanda je vrlo zaštitnički nastrojena i spremna učiniti sve kako Bella ne bi prolazila kroz isto što i ona,” rekao je izvor.

Inače, i Yolanda i njezin sin Anwar Hadid (26) također su bili pozitivni na boreliju, ali su imali blaže simptome.

Majčina podrška i poruka obitelji

Yolanda je na Instagramu podijelila emotivnu poruku upućenu kćeri, nazvavši ju „žestokom ratnicom“ koja već godinama prolazi kroz “pakao nepoznat drugima”.

“Prošla si kroz još jedan mjesec liječenja i znam da je Bog dobar. Molim se za tvoj brzi oporavak, ljubavi moja. Ova nas je bolest bacila na koljena, ali uvijek se ponovno dižemo,” napisala je Yolanda.

