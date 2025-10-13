Majka Yolanda otkrila kroz što Bella prolazi: Liječenje je koštalo 90.000 eura
Bella Hadid bori se s teškom bolešću još od djetinjstva, no sada je pokušala novu metodu
Američki supermodel Bella Hadid (29) zabrinula obožavatelje kada je na Instagramu prije nekoliko tjedana objavila niz fotografija iz bolničke sobe uz poruku: "Žao mi je što uvijek nestajem, volim vas."
Na objavljenim fotografijama Bella je imala vidno crveno lice i glavu omotanu ručnicima, dok je primala infuziju. Društvene mreže su se zapalile od zabrinutih komentara, a sada se oglasila i njezina majka Yolanda Hadid (61) i objasnila što se zapravo dogodilo.
Liječenje u Njemačkoj
Kako je otkrila Yolanda, Bella je boravila u klinici St. Georg u blizini Münchena, poznatoj po liječenju kronične lajmske bolesti od koje boluje još od tinejdžerskih dana.
Hadid se već godinama suočava s posljedicama infekcije borelijom – od iscrpljenosti i bolova u mišićima do problema s koncentracijom i pamćenjem. Ovaj put odlučila je iskušati vrlo specifičan tretman – hipertermiju, odnosno terapiju pregrijavanjem cijelog tijela.
Tijekom postupka se temperatura tijela namjerno povisuje iznad 41°C, čime se uništavaju bakterije koje uzrokuju bolest. U klinici tvrde da su u posljednjih 20 godina proveli oko 15.000 takvih tretmana, bez ozbiljnih komplikacija.
Skupi i alternativni tretmani
Prema pisanju portala Radar Online, Bellin boravak u klinici trajao je oko mjesec dana, a navodno je koštao više od 90.000 eura. Osim hipertermije, primila je i terapiju antibioticima, kelacijsku terapiju za uklanjanje teških metala te infuzije peptida koje pomažu u povratku energije i vitalnosti.
Izvor blizak obitelji otkrio je da je ideja o odlasku u Njemačku potekla upravo od Yolandine želje da kćer pronađe trajno rješenje za svoje tegobe:
“Yolanda je vrlo zaštitnički nastrojena i spremna učiniti sve kako Bella ne bi prolazila kroz isto što i ona,” rekao je izvor.
Inače, i Yolanda i njezin sin Anwar Hadid (26) također su bili pozitivni na boreliju, ali su imali blaže simptome.
Majčina podrška i poruka obitelji
Yolanda je na Instagramu podijelila emotivnu poruku upućenu kćeri, nazvavši ju „žestokom ratnicom“ koja već godinama prolazi kroz “pakao nepoznat drugima”.
“Prošla si kroz još jedan mjesec liječenja i znam da je Bog dobar. Molim se za tvoj brzi oporavak, ljubavi moja. Ova nas je bolest bacila na koljena, ali uvijek se ponovno dižemo,” napisala je Yolanda.
