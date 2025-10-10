Majka Justina Biebera objavila je molitvu za njega, a evo kako je on reagirao

U posljednjih nekoliko godina američki pjevač Justin Bieber (31) često objavljuje neobične fotografije i snimke na društvenim mrežama koje su potaknule nagađanja o njegovom psihičkom stanju, a pojedini tabloidi nagađali su i o mogućem korištenju opojnih sredstava.

Posljednjih dana Bieber ponovno objavljuje niz zbunjujućih fotografija, a obožavatelji su primijetili da ne izgleda najbolje kad ga objektivi kamera "ulove" u javnosti.

Njegova majka, Pattie Mallette, javno je reagirala na društvenim mrežama, objavivši molitvu za svog sina uz crno-bijele fotografije Justina na kojima nosi majicu s natpisom "Moli za mene".

„Navijamo za tebe i molimo se za tebe uvijek, Justine. Proglašavam slobodu, snagu, bistrinu i iscjeljenje nad tobom. Neka svaki lanac straha, zbunjenosti, težine i boli bude prekinut u Isusovo ime. Duše Sveti, okruži ga istinom, svjetlom i zaštitom. Iscijeli svaku ranu u njegovu srcu, umu i tijelu, vidljivu i nevidljivu, i obnovi sve što je izgubljeno,“ napisala je između ostalog, poručivši da želi da njezin sin „bude ispunjen Božjom ljubavlju, mirom i snagom“.

Cinično je odgovorio

Iako su njezine riječi zabrinule mnoge fanove koji su ih protumačili kao znak da se Justin ponovno bori s osobnim problemima, pjevač je cinično i sarkastično odagnao to. U objavi je kratko odgovorio: „Jedino od čega mi treba ozdravljenje je uganuti mali prst od igranja stolnog tenisa.“

