Crno-bijela elegancija u centru pozornosti: Maja i Šime očarali na Večernjakovoj ruži

Večeras se održava 32. izdanje Večernjakove ruže, najstarije i najuglednije medijske nagrade u Hrvatskoj. Ova prestižna ceremonija, koja već desetljećima prati i nagrađuje najistaknutija imena domaće scene, održava se u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.

Nagrada je utemeljena s ciljem odavanja priznanja najuspješnijim pojedincima iz svijeta televizije, radija, glazbe, glume, sporta i digitalnih medija, a tijekom godina izrasla je u jedno od najvažnijih mjerila popularnosti i profesionalnog uspjeha u hrvatskom medijskom prostoru.

Brojne hrvatske medijske zvijezde i javne osobe stigle su na ceremoniju, a među njima posebno su privukli pažnju Maja Šuput (46) i Šime Elez (27), javnosti poznat kao 'Gospodin Savršeni', koji se proslavio u četvrtoj sezoni spomenutog showa.

Već mjesecima slove za jedan od najzanimljivijih hrvatskih showbizz parova o kojima se najviše govori i piše.

Par je stigao modno usklađen, elegantni i besprijekorno dotjerani. Maja Šuput zablistala je u sofisticiranoj crno bijeloj haljini dok je Šime Elez odabrao klasično crno odijelo s bijelom košuljom i crnom kravatom, stvarajući savršeni vizualni kontrast.

Večernjakova ruža i ove godine obećava nezaboravnu večer punu glamura, emocija i priznanja za najbolje u hrvatskom medijskom i kulturnom svijetu.

