Ponovno su uhvaćeni zajedno: Maja Šuput i Šime Elez nisu skidali poglede jedno s drugog

Ponovno su uhvaćeni zajedno: Maja Šuput i Šime Elez nisu skidali poglede jedno s drugog
Foto: Sime Zelic/pixsell

Na reviji u Zadru nisu skidali osmijeh s lica, naginjali su se jedno prema drugome i nisu skrivali da uživaju u zajedničkom društvu

5.11.2025.
11:23
Hot.hr
Sime Zelic/pixsell
Pjevačica Maja Šuput (46) i Šime Elez (27) poznat i kao 'Gospodin Savršeni' bili su u središtu pažnje na modnoj reviji ModernA u Zadru koja je privukla mnoge poznate osobe iz svijeta glazbe i mode. Pjevačica je za ovu priliku odabrala je elegantnu mint zelenu haljinu koja je savršeno naglasila njezinu liniju. 

Foto: Sime Zelic/pixsell

Modna revija ModernA bila je pravo okupljalište poznatih lica, jer su se na njoj pojavili i drugi influenceri, glazbenici te osobe iz svijeta zabave, čime je ovaj događaj stekao dodatnu glamuroznu notu. 

Foto: Sime Zelic/pixsell

Nisu se odvajali 

Inače, već se mjesecima šuška o romansi Maje Šuput i Šime Eleza. Na spomenutoj reviji nisu skidali osmijeh s lica, naginjali su se jedno prema drugome i nisu skrivali da uživaju u zajedničkom društvu. 

Podsjećamo, Maja i Šime prije nekoliko tjedana prijavljeni su policiji zbog vožnje bez kacige dok su motorom dolazili na Majin koncert na Marunijadi u Lovranu. Prema pisanju medija, jedan je građanin putem MUP-ove aplikacije za dojave zatražio da se protiv njih poduzmu odgovarajuće sankcije. No, naposljetku nisu dobili kaznu.

