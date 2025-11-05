Ponovno su uhvaćeni zajedno: Maja Šuput i Šime Elez nisu skidali poglede jedno s drugog
Na reviji u Zadru nisu skidali osmijeh s lica, naginjali su se jedno prema drugome i nisu skrivali da uživaju u zajedničkom društvu
Pjevačica Maja Šuput (46) i Šime Elez (27) poznat i kao 'Gospodin Savršeni' bili su u središtu pažnje na modnoj reviji ModernA u Zadru koja je privukla mnoge poznate osobe iz svijeta glazbe i mode. Pjevačica je za ovu priliku odabrala je elegantnu mint zelenu haljinu koja je savršeno naglasila njezinu liniju.
Modna revija ModernA bila je pravo okupljalište poznatih lica, jer su se na njoj pojavili i drugi influenceri, glazbenici te osobe iz svijeta zabave, čime je ovaj događaj stekao dodatnu glamuroznu notu.
Nisu se odvajali
Inače, već se mjesecima šuška o romansi Maje Šuput i Šime Eleza. Na spomenutoj reviji nisu skidali osmijeh s lica, naginjali su se jedno prema drugome i nisu skrivali da uživaju u zajedničkom društvu.
Podsjećamo, Maja i Šime prije nekoliko tjedana prijavljeni su policiji zbog vožnje bez kacige dok su motorom dolazili na Majin koncert na Marunijadi u Lovranu. Prema pisanju medija, jedan je građanin putem MUP-ove aplikacije za dojave zatražio da se protiv njih poduzmu odgovarajuće sankcije. No, naposljetku nisu dobili kaznu.
